Scatta l’allerta temporali: dove avremo piogge e nubifragi

Il tempo è cambiato: l'anticiclone africano che ha regalato alcuni giorni di bel tempo e caldo fuori stagione ha già ceduto il passo a condizioni meteo diametralmente opposte con fenomeni di forte intensità che hanno già interessato alcune aree d'Italia come il forte temporale di questa notte a Roma. Il peggioramento è soltanto nelle sue fasi iniziali con il Centro-Nord che farà i conti con piogge, temporali e locali nubifragi.

Le regioni a rischio

Per la giornata di lunedì 5 maggio la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Su queste tre regioni vige una moderata criticità per rischio idrogeologico, idraulico e temporali. Le cause del maltempo sono da ricercare nella discesa di masse d'aria fredde e instabili dal Nord Europa che, sia a contatto con il calore accumulato nei giorni scorsi ma anche per il riscaldamento diurno, ecco che si formeranno nubi imponenti in grado di scaricare grandi quantità di pioggia in poco tempo. L'allerta gialla riguarda invece l'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria oltre a Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Marche e Lazio.

La durata del maltempo

Situazione diversa, invece, al Sud e sulla Sicilia che sarà meno interessato dal maltempo grazie all'alta pressione che riuscirà a fornire una maggiore protezione. " Questa forte instabilità atmosferica persisterà almeno fino a mercoledì, dopodiché l'anticiclone tenterà di ristabilire condizioni più stabili. Da giovedì, le precipitazioni risulteranno meno frequenti e a prevalente sviluppo pomeridiano", spiega Antonio Sanò de Ilmeteo.it.

Temperature in calo

In questa fase il Centro-Nord ma gradualmente anche le regioni meridionali diranno arrivederci alle temperature da pieno giugno registrate fino allo scorso week-end: il calo termico sarà importante e nell'ordine anche di 8-10°C in meno con i valori che localmente si potranno portare anche al di sotto delle medie soprattutto sulle zone maggiormente copiute dai fenomeni. Ricordiamo che, non trattandosi di una vera e propria perturbazione ma di instabilità le piogge e i temporali non saranno presenti tutto il tempo ma, per gran parte delle giornate, saranno presenti anche ampie schiarite.

La tendenza successiva

Si può già stilare una prima linea di tendenza che comunque andrà confermata ma sembrano positive le notizie per il prossimo fine settimana quando l'anticiclone potrebbe ricucire lo "strappo" con maggiore stabilità

Solo nel fine settimana l'alta pressione avanzerà con maggiore decisione verso l'Italia, garantendo un tempo più soleggiato e anche più caldo",

atmosferica e fenomeni sempre più scarsi e isolati.conclude Sanò.