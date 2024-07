Maltempo, allerta della Protezione Civile: tutte le regioni coinvolte

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante il graduale rinforzo dell'alta pressione africana sul Mediterraneo e su gran parte d'Italia, ancora per la giornata di oggi, domenica 7 luglio, le regioni settentrionali rimarranno sotto il tiro di correnti instabili in grado di provocare temporali anche di forte intensità con grandinate non escluse. Il maltempo non sarà uniforme e continuo su tutte le regioni ma si concentrerà soprattutto su alcune aree.

L'allerta della Protezione Civile

Per questo motivo la Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità indicando un'allerta arancione per moderata criticità sul rischio idrogeologico per queste località della Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. L'allerta gialla per ordinaria criticità che riguarda rischio idraulico e temporali, invece, sarà valida per le aree restanti della Lombardia (Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano), Piemonte (in maniera particolare la pianura torinese con le colline circostanti così come per Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, pianura settentrionale e in Trentino Alto-Adige segnatamente la Provincia Autonoma di Bolzano.

Cosa accade all'atmosfera

Le cause di questa instabilità sono da ricercare nel cedimento dell'alta pressione soltanto sul bordo più settentrionale " che favorirà il transito di un fronte temporalesco piuttosto attivo. A causa dei contrasti tra il caldo preesistente e masse d'aria di origine diversa, si andranno a sviluppare fenomeni anche piuttosto intensi che, localmente, potrebbero creare particolari problemi e disagi anche a carattere idrogeologico", ha spiegato Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. I fenomeni potranno essere maggiormente intensi durante le ore pomeridiane e riguarderanno anche Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e in serata anche Veneto e Friuli Venezia-Giulia. " Su queste regioni si prevedono rovesci temporaleschi anche di forte intensità, accompagnati da grandinate, raffiche di vento e locali nubifragi. Prestare massima attenzione", sottolinea l'esperto.

Anticiclone sul resto d'Italia

Sarà una domenica tranquilla sul resto d'Italia a parte un passaggio nuvoloso sulle regioni centrali dove, al massimo, si avrà qualche debole piovasco. Meteo soleggiato al Sud e sulla Sicilia che risentiranno più direttamente dell'espansione del nuovo anticiclone africano riconoscibile dal colore del cielo che diventerà via via più lattiginoso a causa delle polveri sahariane in sospensione. La temperature massime saranno in aumento e superiori ai 30-32°C.

Ma sarà soltanto per oggi che il Nord Italia farà i conti con un po' di maltempo: l'alta africana si espanderà anche sulle regioni settentrionali con il picco a metà settimana quando i 32-35°C e alti tassi d'umidità saranno realtà anche sulle aree di pianura,

fino a 38-40°C al Sud e sulla Sicilia. È probabile che sul finire della prossima settimana le condizioni atmosferiche possano prendere un'altra piega ma è bene aspettare i nuovi aggiornamenti.