L'inverno è tornato, nevicate no-stop: cosa succede da lunedì

Iniziata una nuova fase di maltempo, che con una serie di cicloni riporterà l'inverno sull'Italia, con tanta pioggia e neve. Come annunciato dai meteorologi nei giorni scorsi, l'anticiclone ha lasciato spazio a delle perturbazioni in arrivo dal nord Atlantico. Già nel corso della giornata di ieri, venerdì 23 febbraio, è stato evidente un peggioramento sulla Penisola, causato da un ciclone formatosi sul Mar Ligure. Ciò si è tradotto in abbondanti piogge, vento di burrasca e anche neve.

Il ritorno dell'inverno

Ed è proprio sulla neve che si focalizza maggiormente l'attenzione, dato che ci troviamo ancora in piena stagione sciistica. Secondo quanto previsto dagli esperti di Meteo.it, sulle Alpi si verificheranno sia piogge che nevicate molto intense. Si parla addirittura di oltre un metro di neve fresca sopra i 2.000 metri. Fiocchi bianchi cadranno anche sull'Appennino Tosco-Emiliano, con accumuli oltre i 1.200-1.400 metri.

Per le località sciistiche sarà una vera e propria manna dal cielo, dato che questo inverno si è dimostrato più mite del previsto. Con queste nevicate potranno riprendere la loro attività e rimettere in moto tutti gli sport praticati in questa stagione. Abbondanti nevicate, tuttavia, non significano solo una ripresa delle attività invernali. Gli esperti, infatti, consigliano di tenere sempre d'occhio il bollettino valanghe. Quando cade tanta neve fresca in poco tempo il rischio che si verifichino delle slavine aumenta considerevolmente.

Stando alle previsioni meteo, la neve è attesa in particolar modo a Madesimo (SO), dove si attendono fino a 70/80 centimetri, a Madonna di Campiglio (TN), con attesi oltre 50 centimetri, e a Dobbiaco (BZ), con 20/30 centimetri. In generale, però, sull'Appennino si prevedono accumuli oltre i 1.200-1.400 metri di quota, mentre nel Nord-Italia la neve imbiancherà a quote decisamente più basse, 700/800 metri. La dama bianca arriverà anche sui rilievi del Sud, seppur a quote molto più alte, parliamo di 1.500/1.700 metri.

La prossima settimana

La neve sarà con noi anche la prossima settimana. Stando alle ultime previsioni, infatti, altre precipitazioni di carattere nevoso sono attese a partire da lunedì 26 febbraio. Gli esperti di Meteo.it prevedono nevicate a quota 1.000 metri sulle Alpi, con maggiori accumuli a quote superiori. Stesso discorso anche per quanto riguarda gli Appennini centrali, dove la neve arriverà a quota 1.400-1.500 metri.