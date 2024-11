Meteo, in arrivo la prima neve al Nord: ecco le città più a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

L'anticipo d'inverno che sta già vivendo gran parte d'Italia con minime molto basse e le prime gelate notturne potrebbe essere soltanto l'inizio di quanto ci attende la prossima settimana con potenziali "sorprese" bianche fino in pianura: è questo il responso di alcuni modelli matematici che propongono nevicate perfino nelle grandi città della Pianura Padana giovedì 21 novembre.

Cosa potrebbe accadere

Per capire come potrebbe arrivare la neve a quote pianeggianti già la prossima settimana e con un larghissimo anticipo sul calendario, le dinamiche atmosferiche propongono una nuova discesa di aria artica sul Mediterraneo a partire da martedì 19 con la formazione di un vortice ciclonico sul Tirreno, un nuovo crollo termico e le nevicate a quota di alta collina al Nord dai 700 metri in poi. Questa nuova ondata di maltempo avrebbe quindi caratteristiche pienamente invernali per le regioni settentrionali con tanta neve in arrivo anche sulle montagne dell'Appenino.

Le città a rischio

" Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, nel corso di giovedì 21 novembre una seconda e ben più corposa passata nevosa investirà l'Italia", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Il crollo termico e il freddo che si sedimenta nei bassi strati potrebbe provocare alcune nevicate coreografiche (per adesso nulla di più) in città come Milano, Vicenza ma anche sulle aree pianeggianti di Piemonte, Emilia-Romagna e le alte pianure di Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Cosa sono le "nevicate da rovesciamento"

Gli esperti spiegano che quanto potrebbe accadere viene indicato con il termine di "nevicate da rovesciamento", in pratica il repentino trasferimento dell'aria fredda dalle quote superiori fino al suolo a causa della forza dei fenomeni. " Per gli amanti del freddo e della neve sono tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi" .

Massima calma e prudenza: quando si prevede la neve in pianura e mancano ancora alcuni giorni tutto è passibile di cambiamenti: è difficile inquadrare alcuni giorni prima se e quando la dama bianca cadrà.

che assumeranno le correnti in quota"

È corretto informare sulle possibilità che questo evento possa accadere giovedì prossimo ma urgono nuove e numerose conferme nei prossimi giorni: dalla neve alla pioggia e viceversa basta davvero qualche decimo di grado. Sarà determinante per le eventuali in città al Nord le traiettorie "