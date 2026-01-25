Ritorno in grande stile di piogge e neve: le zone più colpite

Dopo una breve pausa dal maltempo che ha colpito duramente soprattutto Sud e Isole Maggiori con il ciclone Harry, il tempo sull'Italia è già tornato a essere instabile e a tratti perturbato per l'arrivo di un fronte atlantico da Ovest. Praticamente tutto il Paese, domenica mattina, si è svegliato sotto un tappeto di nubi, piogge e nuova neve in montagna ma non è che l'inizio di una fase segnata dall'arrivo di nuovi fronti atlantici verso il Mediterraneo.

Dove colpiranno pioggia e neve

Seppur proprio lunedì 26 gennaio avremo una breve pausa dai fenomeni, un nuovo e importante peggioramento meteo si prepara a partire da martedì 27 con un "treno" di perturbazioni dirette verso le nostre regioni. Da qui assisteremo alla formazione di un'area di bassa pressione sul Mar Ligure che dispenserà piogge estese sulle regioni settentrionali con neve anche su alcune città di pianura quali Torino, Cuneo, Varese, Como e Alessandria in pole position. Tanta neve tornerà a imbiancare le Alpi.

Le buone notizie per Milano-Cortina

Già oggi, come spiegano gli esperti, " una prima perturbazione investirà in pieno il nostro Paese portando piogge battenti al Nord-Est, con nevicate abbondanti sulle Dolomiti oltre i 600/700 metri di quota" , spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Ma non è che l'inizio visto che anche con la prossima perturbazione in arrivo martedì " la neve tornerà a cadere in maniera copiosa sulle nostre montagne oltre i 500/600 metri di quota. Un’ottima notizia in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina", aggiunge l'esperto.

Nuove piogge anche al Centro-Sud

I fenomeni non colpiranno soltanto il Nord: oltre a domenica 25 gennaio, nuovo maltempo al Centro-Sud soprattutto mercoledì 28 con piogge e acquazzoni anche intensi che colpiranno il Triveneto ma anche le regioni centro-meridionali soprattutto quelle del versante tirrenico con un netto rinforzo dei venti. In tutti questi casi stiamo parlando di correnti umide ma non fredde che arrivano dall'Atlantico verso l'Europa e il nostro Paese.

Ombrelli a portata di mano, aspettiamoci piogge e rovesci frequenti, a tratti insistenti, soprattutto sulle regioni del Centro Nord e sui settori tirrenici",

aggiunge l'esperto. In questa fase, quindi, non avremo nessuna ondata di gelo vista l'origine delle correnti, oceaniche, che non derivano da masse fredde artiche.