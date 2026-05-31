Temperature in netto calo: come si presenta il mese di giugno

Per chi non ama il caldo africano e l’eccessiva canicola, giugno 2026 debutta nel migliore dei modi: dopo una fase con temperature decisamente più elevate del normale si cambia registro con un calo termico anche di 6-8°C rispetto a quelli che si registrano attualmente.

Ultime ore con caldo anomalo

L’ultimo giorno di maggio vede ancora un clima diurno molto caldo con temperature ben al di sopra dei 30°C specialmente sulla Pianura Padana ma anche sulle zone interne del Centro. Si tratta a tutti gli effetti di un anticipo estivo che dura ormai da qualche giorno ma che è destinato a finire nelle prossime ore con l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa.

Il calo termico

Già da lunedì 1 giugno “è previsto un netto ed evidente abbassamento delle temperature rispetto alla giornata di domenica a causa di masse d’aria più fresche di origine oceanica. Il calo termico interesserà inizialmente il Nord per poi estendersi anche alle regioni del Centro, riportando valori più in linea con le medie del periodo”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Per dare un po’ di numeri: se già lunedì i valori diurni saranno in calo e soltanto in qualche caso si avranno punte massime di 30°C, martedì 2 giugno per la Festa della Repubblica il calo termico sarà ancora più marcato ed evidente. Ad esempio, a Milano sono previsti 23°C di massima, 24°C a Torino e Aosta, 25°C a Trento e Bolzano, 24°C a Venezia, “soltanto” 21°C a Genova. Man mano che si scende non c’è traccia di caldo eccessivo: punte di 28°C a Firenze e Roma mentre Ancora e Perugia registreranno 25°C. Si starà bene anche al Sud: 31°C soltanto a Cagliari, 29°C a Palermo, 27°C a Napoli e 26°C a Bari.

Dove scoppieranno i temporali

Ma il passaggio dal caldo africano ad aria più fresca non sarà indolore: scoppieranno numerosi temporali, tra lunedì 1 e martedì 2 giugno , soprattutto al Nord Italia con forti piogge e locali grandinate. Il maltempo potrà interessare anche parte delle regioni centrali.

Un secondo impulso temporalesco dovrebbe giungere mercoledì 3 giugno con acquazzoni e nuovo calo termico specialmente su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e gran parte del Centro.

Dunque, una bella rinfrescata prima della potenziale rimonta dell’anticiclone africano per il primo week-end del nuovo mese.