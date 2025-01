L’irruzione artica piomba sull'Italia. Pioggia, neve e vento, ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tanti giorni caratterizzati da un clima mite e un flusso di correnti oceaniche, tra poche ore si volta pagina e l'inverno tornerà sull'Italia a suon di vento, calo termico, tanta pioggia e nevicate anche a bassa quota. A causa dell'elevazione dell'anticiclone verso il Nord Europa si avrà una discesa d'aria artica che entrerà in pieno sul Mediterraneo dai Balcani.

Inizia una fase fredda

L'ultimi giorno caratterizzato da un meteo ancora mite soprattutto di giorno e al Centro-Sud è oggi, venerdì 10 gennaio, ma da sabato ecco irrompere freddi venti da Bora e Grecale che spazzeranno molte regioni. A causa della traiettoria, il Nord sarà protetto dall'arco alpino (dove non mancheranno le nevicate soprattutto sui crinali di confine) con cieli azzurri e tersi mentre il maltempo coinvolgerà specialmente le regioni centro-meridionali con la formazione di un vortice di maltempo.

Le zone più colpite

Il contrasto tra l'aria gelida artica e la mitezza dei nostri mari (che anche d'inverno presentano comunque temperature miti) favoriranno la genesi di acquazzoni, temporali e locali nubifragi sooprattutto su Abruzzo e Molise. Nella serata di sabato 11, inoltre, gli esperti si attendono una " forte fase di maltempo che coinvolgerà la Campania e buona parte del Sud. Oltre a un generale rinforzo dei venti, le temperature inizieranno a calare vistosamente su tutto il Paese e sulle regioni del Sud registreremo nevicate a quote via via sempre più basse e fino in collina in nottata", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it.

Domenica con pioggia e neve

Il clou del maltempo si avrà nella giornata di domenica 12 gennaio quando il vortice interesserà soprattutto Sud e Sicilia con nevicate che si spingeranno fino a quote basse (anche 2-400 metri) e ancora forti piogge e venti in un contesto decisamente invernale e con valori termici inferiori anche di 8-10°C rispetto a quelli attuali. Meteo totalmente diverso al Centro-Nord dove il clima sarà asciutto, i cieli sereni ma temperature molto basse e sotto zero durante la notte e al primo mattino specialmente il Val Padana e sulle zone interne del Centro.

La tendenza successiva

" Questo contesto meteo-climatico ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana quando il vortice ciclonico si sposterà in direzione delle coste del Nord Africa, mantenendo ancora condizioni di tempo instabile sulle estreme regioni del Sud", sottolinea l'esperto, tracciando una prima linea di tendenza per i giorni successivi.

Condizioni meteo instabili con nuova pioggia e neve ancora a quote basse si avranno almeno fino alla giornata di martedì 14 gennaio prima di un periodo di relativa calma che dovrebbe aprirsi dal giorno successivo con il ritorno dell'anticiclone.