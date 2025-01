Week-end con piogge e nevicate: dove colpirà il maltempo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il bel tempo previsto per la giornata di venerdì 24 gennaio avrà vita breve: il flusso perturbato atlantico in ingresso da ovest riuscirà a interssare una parte del nostro Paese nel fine settimana con tante nubi, piogge sparse e il ritorno della neve soprattutto sull'arco alpino. Al Nord bisognerà avere gli ombrelli a portata di mano mentre al Sud le condizioni meteo saranno diametralmente opposte.

Sabato incerto

La giornata di domani, sabato 25, inizierà con un primo peggioramento al Nord e sulle regioni tirreniche settentrionali con nubi che interesseranno anche le coste di Toscana e Liguria. "Le regioni del Nord, in particolare la valle Padana, dovranno fare i conti con un contesto più grigio, causato da nebbie persistenti e nubi sparse, che potranno generare locali deboli piogge, principalmente sul Piemonte e sulla Lombardia", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Nulla da segnalare altrove con l'anticiclone che riuscirà a mantenere la sua protezionie garantendo un clima asciutto e soleggiato con temperature massime molto spesso sopra le medie del periodo.

Il maltempo di domenica

Un ulteriore peggioramento si farà strada da domenica 26 gennaio per l'arrivo di una perturbazione: anche stavolta il bersaglio principale saranno le regioni settentrionali con piogge in spostamento da ovest verso est ma con i fenomeni più intensi che si concentreranno poi sul Triveneto. Coinvolte anche le zone interne della Toscana. In quest'occasione tornerà la neve sulle Alpi a partire dai 1.200 metri di quelle occidentali e coinvolgere anche quelle orientali. Sull'Appennino settentrionale, invece, nevicherà soltanto a quote più elevate. " Sul resto del Paese il tempo risulterà più asciutto, con un quadro meteorologico caratterizzato da una marcata variabilità e un'alternanza di annuvolamenti e schiarite, soprattutto nelle regioni del Sud", spiega l'esperto.

Il peggioramento dei prossimi giorni

L'alta pressione ha comunque i giorni contati anche al Sud e sulle Isole Maggiori: la prossima settimana potrebbe vedere il passaggio di un intenso vortice ciclonico che dalle regioni settentrionali si estenderebbe a tutto il Paese entro la giornata di mercoledì. I fenomeni potranno essere intensi e anche sotto forma di nubifragio: i modelli matematici indicano nella Liguria e nel Nord-Est le regioni potenzialmente più colpite con accumuli anche a tre cifre (superiori ai 100 mm).

Vista la distanza temporale, però, è bene aspettare gli aggiornamenti delle prossime ore per poter stilare una previsioni più precisa soprattutto per quanto riguarda le località più coinvolte perché un minimo spostamento del centro di bassa pressione può cambiare in maniera considerevole la distribuzione dei fenomeni.