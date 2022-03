Aiuti ai profughi ucraini, 8 tir da Fiera Milano a quella di Varsavia

La solidarietà per i profughi ucraini viaggia da un fiera all’altra, da quella di Milano a quella di Varsavia. È partito infatti questa mattina, presenti Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala sindaco di Milano, Anna Golec-Mastroianni Console della Repubblica di Polonia, Kartysh Andrii Console Ucraina, Alberto Sinigallia presidente di Fondazione Progetto Arca ed Enrico Pazzali presidente di Fondazione Fiera Milano - il convoglio umanitario di sette tir da Rho-Fiera e uno da Verona organizzato da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fondazione Progetto Arca per portare beni di prima necessità a Ptak Warsaw Expo. L’arrivo dei Tir alla Fiera di Varsavia è previsto nella giornata di venerdì. Nei prossimi giorni partiranno i convogli con il restante materiale

La Fiera di Varsavia dallo scoppio del conflitto in Ucraina, si è trasformata nel più grande centro di primo soccorso di tutta la Polonia per i civili e le famiglie che fuggono dai territori al confine colpiti dall’emergenza umanitaria: vi transitano fino a 10.000 rifugiati ogni due giorni, diretti verso le principali destinazioni di accoglienza in Europa.

Con la spedizione sono state inviate le prime 73 tonnellate di beni - tra cui generi alimentari, prodotti per l’infanzia e l’igiene personale, medicinali e coperte - raccolte grazie alla pronta risposta di aziende ed enti all'appello di solidarietà lanciato dalla Fiera di Varsavia attraverso l’Associazione Internazionale Fiere Ufi - The Global Association of the Exhibition Industry e fatta propria da Fondazione Fiera Milano, che ne è partner. La Fondazione, insieme al Gruppo Fiera Milano, in linea con la propria missione che comprende il sostegno ai territori e alle comunità, ha messo a disposizione risorse, relazioni e capacità logistica.

Fondazione Progetto Arca, già operativa da diverse settimane nell’hub polacco e in Italia, promuove raccolte di beni e denaro per aiutare la popolazione ucraina ed ha partecipato alla raccolta e provvederà alla distribuzione grazie ai suoi volontari presenti in Polonia.

Hanno aderito con donazioni di beni o economiche: Ambrosi, Banco Alimentare, Barilla, Cal Italia, Expotrans, Germodis, Moncler spa, Nestlé Italia, Pellegrini Spa, SIL advanced, Zanetti Spa e gli espositori delle manifestazioni Tuttofood e Host di Fiera Milano.

Raccolte oltre 100 tonnellate di materiale tra cui oltre 22 tonnellate di prodotti alimentari tra pasta, pane, riso, formaggio, cioccolata, cibo per bambini e acqua; oltre 29 tonnellate di prodotti per l’igiene: disinfettati, detersivi, bagnoschiuma, detergenti per la persona; 14 tonnellate tra pannolini, bicchieri, piatti e ciotoline monouso. A questi si aggiungono coperte, sacchi a pelo ed altri beni di prima necessità.