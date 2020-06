Il tricolore su Montanelli: l'omaggio di Forza Italia dopo lo sfregio alla statua

Il tricolore sulla statua di Indro Montanelli. Così Forza Italia ha voluto rendere omaggio al giornalista, la cui statua è stata imbrattata con vernice rossa e con la scritta " Razzista, stupratore ".

" Forza Italia è venuta qui per condannare questo gesto vile e violento, che non può essere giustificato né sminuito", hanno dichiarato al termine di una breve cerimonia Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Marco Bestetti, responsabile di Forza Italia Giovani e Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Milano in una nota.

" Trattandosi di un atto vandalico compiuto da giovani - hanno aggiunto- l a presenza di una delegazione di Forza Italia giovani e di giovani amministratori vuole testimoniare la distanza delle nuove generazioni da questi ignobili episodi. Abbiamo deposto ai piedi della statua deturpata la bandiera tricolore perché Indro Montanelli e i suoi scritti sono patrimonio di tutta l’Italia: è stato un grande giornalista e intellettuale e merita il nostro rispetto e la nostra riconoscenza ". Questa mattina sono iniziati anche i lavori per ripulire la statua di Montanelli, ma la bandiera italiana è rimasta ai piedi del monumento, che sorge nei giardini pubblici di Milano, poco distante dal luogo in cui il giornalista subì, nel 1977, un attentato delle Brigate Rosse.

"Hanno iniziato a pulire la statua e sono rimaste le bandiere, posate per omaggiare questo italiano- fanno notare i rappresentanti del partito- Montanelli è patrimonio di un intero Paese, usare il tricolore significa tributare a questo gigante del giornalismo l'onore che si merita ".