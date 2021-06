"In gioco per il futuro", un nuovo spazio sportivo all'istituto Munari

Prosegue il percorso di innovazione sociale “In gioco per il futuro”, promosso da Fondazione Milan, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Limonta Sport, che ha l’obiettivo di riqualificare aree urbane e spazi sportivi degradati con l’inaugurazione degli spazi sportivi multifunzionali dell’Istituto Comprensivo “Bruno Munari” di via Dei Salici 2, nel Municipio 7 a Milano.

Cerimonia che si è svolta alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora all’Educazione e Istruzione del Comune Laura Galimberti, del presidente di Fondazione Milan Paolo Scaroni, del dirigente scolastico Clara Lucia Alemani e di Emilio Ostinelli di Limonta Sport, azienda italiana leader nella produzione e realizzazione di campi in erba sintetica e ibrida.

L’intervento, che ha permesso di realizzare un campo multisport basket-pallavolo, con un nuovo manto artificiale, la re-installazione dei canestri e le reti di pallavolo, segue la rigenerazione di due campi sportivi dell’Istituto Comprensivo “Alda Merini” nel Municipio 8 avvenuta lo scorso autunno. Opere e luoghi rivitalizzati che sono un messaggio concreto di speranza verso il futuro per tanti giovani, studenti e ragazzi del quartiere che, dopo mesi difficili e complessi, possono ora tornare a vivere con serenità momenti di socializzazione e pratica sportiva.



"Il campo multisport basket-pallavolo sarà uno spazio sportivo speciale - ha spiegato Giuseppe Sala -, perché non sarà solo aperto ai bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia e la Primaria della sede di via dei Salici, ma accoglierà anche i ragazzi delle associazioni che collaborano con l'Istituto scolastico. Ringrazio Fondazione Milan per aver realizzato questo spazio dedicato ai più giovani e per aver contribuito così a compiere un ulteriore passo nell'attuazione del programma che ci vede collaborare per migliorare gli impianti sportivi di alcune scuole milanesi. Lo sport è la chiave per una crescita sana dei nostri ragazzi, sia personale sia relazionale. Continuiamo a investire su di loro e sul loro futuro, perché sono il futuro della nostra città".



“Restituire alla città e agli istituti scolastici sul territorio luoghi di aggregazione e socializzazione, mettendo al centro le emozioni dello sport, significa donare un tassello importante nel percorso di formazione e crescita dei ragazzi - ha sottolineato Paolo Scaroni -. Fondazione Milan, da sempre impegnata sul territorio, è orgogliosa di aver fatto squadra con il Comune, la Scuola e Limonta Sport per questo importante progetto, che concretizza un messaggio di fiducia per il futuro dei giovani”.



“La scuola – ha aggiunto Laura Galimberti - deve rappresentare, soprattutto in questo momento di ricostruzione e ripartenza, un luogo in cui si sviluppano competenze trasversali mentre, contemporaneamente, si favorisce quella socialità che per troppo tempo abbiamo dovuto sacrificare. Il nostro impegno è quello di lavorare perché iniziative come questa, che sono il risultato di una positiva collaborazione tra pubblico e privato, si moltiplichino in tutti gli istituti della città. Perché l’idea delle scuole aperte al quartiere si faccia sempre più concreta, in un’ottica di veri e propri Patti educativi di comunità”.