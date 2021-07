"Circo Barnum dei Camerati": il solito Scanzi insulta Feltri

Vittorio Feltri sarà candidato da Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Giorgia Meloni ha scelto l'attuale direttore editoriale del quotidiano Libero per guidare la lista da presentare a Palazzo Marino, ma non si candida come sindaco. " Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo, perché mi romperei i c... a fare quel mestiere lì che non so fare. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Il consigliere si gratta, fin lì ci riesco ", ha commentato Vittorio Feltri. Con il solito fiele, Andrea Scanzi sul suo profilo Facebook non ha trovato di meglio che ricorrere all'insulto libero nei confronti del giornalista e di Giorgia Meloni.

" Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano ", ha detto Giorgia Meloni annunciando la candidatura del direttore editoriale di Libero, del quale ha detto che " rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per le menti libere di questo Paese. Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio ". Vittorio Feltri, su Twitter, ha spiegato: " Ho accettato solo perché me lo ha chiesto lei, che stimo: a un altro avrei risposto di no ".

Con lo stile che lo contraddistingue, soprattutto seguendo quell'usanza di modificare il nome dell'interessato, forse per dispetto, Andrea Scanzi ha commentato: " Donna Giorgia è giustamente felice: in un partito come il suo, dove certo non mancano nostalgici del Ventennio, fascistoni autentici e geni veri contemporanei, la presenza di un uomo sobrio, lucido, garbato e fieramente democratico come Littorio Feltri è oggettivamente perfetta ". Il sarcasmo, poi, nel commento di Andrea Scanzi lascia spazio a una riflessione ancora più spinta: " Ora si tratta solo di scritturare Godzilla, Gigi lo Zozzo, il Poro Schifoso, Lo Scrondo e Jimmy Il Fenomeno. E a quel punto il Circo Barnum dei Camerati 2.0 sarà al completo. Eia eia elalà ".

L'avanzamento nei sondaggi di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che dalle ultime rilevazioni ha ormai superato stabilmente il Partito democratico mettendosi alle spalle con largo margine il Movimento 5 Stelle, sta impensierendo i giallorossi e i loro seguaci, che parlano di democrazia ma poi criticano la libertà di candidatura di un cittadino nella sua città.