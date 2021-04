Sala penalizza le auto. "Ma le sue sono libere di girare"

Non è un segreto la svolta green di Beppe Sala. Il sindaco di Milano è recentemente passato con i Verdi europei, suggellando di fatto la sua politica. Tanti gli interventi in questa direzione negli ultimi anni da parte di Sala, che ha rivoluzionato anche la viabilità per la creazione delle piste ciclabili, causando ancor più traffico nei crocevia stradali principali della città. " Un piccolo prezzo per una città più sostenibile ", dice qualcuno. Ma stando a quanto denuncia Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, Beppe Sala avrebbe l'abitudine di predicare bene e razzolare male.

"Dati di Sala top secret"

" Secondo Beppe Sala, Milano deve puntare a 40 automobili ogni 100 abitanti ma intanto girano auto col suo nome per la campagna elettorale e dal 2017 i dati di utilizzo della sua auto di servizio sono rigorosamente top secret ", ha spiegato Max Bastoni. Il riferimento del consigliere di Regione Lombardia è ad alcune dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Milano a gennaio a Radio Deejay durante un'intervista: " A Milano siamo passati da 60 auto ogni 100 abitanti a quasi 50, ma le città dove si vive meglio viaggiano intorno alle 40 auto ogni 100 abitanti. È lì che dobbiamo puntare, non di colpo, ma con piccoli passi graduali ". Eppure, come sottolinea il consigliere, diverse smart brandizzate della sua lista civica Lavoriamo X Milano con Beppe Sala girano con frequenza per la città in questi giorni.

Le auto di Sala