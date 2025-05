Una "Mixology experience" tra assaggi e masterclass in Fiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ugole pronte per una settimana impegnativa (e interessante) dedicata agli amanti di cocktail e superalcol attesi da una maratona di quattro giorni ad alto tasso etilico. Perché parte oggi «Mixology experience», l'evento nato e ben cresciuto a Milano per essere interamente dedicato al mondo beverage in tutti i suoi più poliedrici aspetti. La novità è che la quarta edizione trasloca interamente a «Tuttofood», diventando l'area di riferimento del settore all'interno della manifestazione internazionale dell'agroalimentare in programma fino a giovedì 8 maggio alla Fiera Milano-Rho. Almeno 4mila gli espositori complessivi tra cui oltre 400 aziende beverage nel Padiglione 14 con un ricco palinsesto «formativo» a base di masterclass, panel e degustazioni. Tra le altre Fratelli Branca, Coca Cola, Redbull, San Benedetto, Velier, Nonino, Onesti. Sul sito mixologyexperience.it il catalogo espositori e il programma completo, oltre ai biglietti d'ingresso a prezzo agevolato. «L'approdo di Mixology experience all'interno di Tuttofood è una tappa fondamentale e naturale nell'evoluzione del progetto - assicura Luca Pirola, fondatore di Bartender.it e ideatore di Mixology experience - Il padiglione beverage e della mixology è il preludio a un ampliamento strutturale e strategico del comparto all'interno di Tuttofood che nel 2026 vedrà nascere un'area ancora più vasta e internazionale dedicata al mondo del bere: stiamo gettando oggi le basi per fare di Milano il punto di riferimento globale della cultura liquida europea di qualità». E così la Fiera è pronta ad accogliere oltre 90mila visitatori e la sezione mixology sarà anche una vetrina per annunciare le iniziative legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

In cartellone anche la seconda edizione degli Awards, tre concorsi con giurie di esperti: Amaro Awards: Best amaro, Best amaro marittimo, Best amaro di montagna, Best idea/concept, Best packaging; Grappa Experience Awards: Best grappa giovane, Best grappa invecchiata, Best grappa riserva, Best innovation, Best idea/concept, Best packaging e Vermouth Awards: Best vermouth rosso, Best vermouth bianco, Best vermouth dry, Best idea/concept, Best packaging.