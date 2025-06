Mm chiude bilancio con il segno più. E al timone arriva l'ex rettore Franzini

La società Mm ha approvato ieri il Bilancio 2024 che chiude il mandato del presidente Simone Dragone e apre l'"era" di Elio Franzini (nella foto), filosofo e rettore dell'Università Statale di Milano dal 2018 al 2024. Il sindaco Beppe Sala lo ha nominato già lo scorso 12 giugno, gli altri membri del cda sono Pier Carla Del Piano, Francesco Mascolo (ad), Marco Piazzotta e Maria Chiara Roti. A livello operativo entreranno in carica a breve. Intanto ieri l'Assemblea degli azionisti ha quindi approvato come ultimo atto il bilancio al 31 dicembre 2024. La - società interamente partecipata dal Comune ha generato un totale dei ricavi pari a 320 milioni (+4% rispetto al 2023) e un risultato netto positivo di 38,7 milioni. Gli investimenti ammontano a 64,5 milioni e la posizione finanziaria netta si è ridotta dai 209,5 milioni di fine 2023 a 181,4. Il patrimonio netto si attesta a 305,4 milioni. "Dopo il varo del Piano industriale e l'avvio del percorso per la trasformazione in società benefit ha dichiarato Dragone -, questo bilancio rappresenta un nuovo importante step di crescita". L'ad Mascolo sottolinea che i conti "certificano la solidità dell'azienda. Negli ultimi anni abbiamo ampliato il perimetro delle nostre attività, mettendo a disposizione le storiche competenze ingegneristiche in nuovi settori e accettando nuove sfid". Mm conta oggi su 1.483 dipendenti, un dato in crescita, coerente con l'ampliamento del perimetro delle attività e a testimonianza della scelta di svolgerle maggiormente con personale interno.

Mm "progetta e supervisiona infrastrutture per una mobilità più sostenibile, si prende cura di case, scuole, impianti sportivi, verde pubblico e garantisce che l'acqua di Milano sia buona e sicura perché controllata costantemente".