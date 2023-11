Il mercato mondiale degli smartphone converge verso il duopolio, infatti, tra i 10 smartphone più venduti al mondo nel primo semestre del 2023, figurano diversi modelli targati Apple e Samsung, non c’è spazio per altri produttori di terminali con a bordo Android.

Nel dettaglio, cinque delle prime 10 posizioni sono detenute da telefoni con il logo della Mela e altre cinque sono da ricondurre alla multinazionale sudcoreana.

I dati di mercato relativi ai primi sei mesi del 2023 sono però suscettibili di variazioni nella forma ma non nella sostanza, non tengono conto dei numeri relativi agli iPhone 15, ormai in vendita da quasi due mesi e sulle cui vendite per il momento Apple mantiene il riserbo. Ciò che si sa è che JD.com, uno dei più grandi rivenditori in Cina, ne ha ordinati 3,4 milioni. È quindi ragionevole credere che, a livello globale, le vendite raggiungano almeno il doppio di tale cifra e che, complessivamente, l’iPhone 15 può insidiare le posizioni più basse della classifica dei telefoni più venduti nel corso del 2023.

I 10 smartphone più venduti al mondo nel 2023

Diamo uno sguardo alla situazione nel suo insieme, giusto per comprendere l’ordine della classifica nella quale, come detto, appaiono i nomi di due soli produttori.

La classifica parla da sé ma in parte è muta: per esempio, il Samsung Galaxy A34 5G è stato messo sul mercato il 24 marzo del 2023, quindi sei mesi circa dopo gli iPhone 14 che guidano la graduatoria. Si tratta di una fotografia, del fotogramma di un film che potrebbe essere diverso alla fine dell’anno, quando ci saranno dati più freschi.

iPhone 14 Pro Max

L’ammiraglia di casa Apple è lo smartphone più acquistato nei primi sei mesi del 2023, con 26,5 milioni di esemplari venduti. Apparso sul mercato a settembre del 2022, l’iPhone 14 Pro Max ha un display da 6,7 pollici un chip A16 Bionic corredato da 6 GB di Ram e quattro diversi tagli di storage interno, ossia 128 GB / 256 GB / 512 GB e 1 TB.

Tre fotocamere con la principale da 48 Mp e altri due obiettivi da 12 Mp, l’ormai immancabile modulo 5G e il rilevamento incidenti per supportare gli utenti che si trovano in un momento di rischio per la propria incolumità.

iPhone 14 Pro

Nel 2023 è finito nelle tasche di 21 milioni di persone e, al pari del fratello maggiore Pro Max, l’iPhone 14 Pro ha una dotazione hardware di tutto rispetto. Il display è di 6,1 pollici e questa, insieme ad alcuni formati di registrazione della videocamera, sono le differenze sostanziali tra i due modelli.

iPhone 14

Display da 6,1 pollici, Chip A15 Bionic e storage interno da 128, 256 oppure 512 GB. Benché sia da considerare il modello “entry level” della famiglia degli iPhone 14, si tratta di un gioiellino di altissima tecnologia che ha conquistato, nell’arco del 2023, 16,5 milioni di consumatori.

iPhone 13

Risale al 2021, non è più quindi recentissimo e, soprattutto, è antecedente agli iPhone 14 e agli iPhone 15 ma, nonostante ciò, è il quarto telefono più venduto nel primo semestre del 2023, complice il processore A15 Bionic, il medesimo che si trova a bordo degli iPhone della generazione successiva.

Nel corso del 2023 l’iPhone 13 ha convinto 15,5 milioni di clienti.

Samsung Galaxy A14

Un telefono modesto ma un best seller. Scelto da 12,4 milioni di clienti nel corso del 2023, il Samsung Galaxy A14 si situa nella fascia di prezzo che lambisce i 150 euro ed è dotato di un display da 6,6 pollici, di 4 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibili). È in vendita dalla fine del mese di febbraio del 2023 e ha raggiunto numeri di vendita impressionanti in una manciata di settimane.

Samsung Galaxy S23 Ultra

La serie Samsung Galaxy S23 ha debuttato a febbraio del 2023 e, in breve tempo, ha indotto 9,6 milioni di consumatori a optare per il modello Ultra, un dispositivo dotato di uno Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da 8 GB oppure 12 GB di Ram a seconda del modello.

Ha fatto scalpore in virtù della fotocamera principale da 200 Megapixel che è miele per gli amanti della fotografia. Il prezzo – in linea con i dispositivi prodotti da Apple – variava al debutto da 1.449 a 1.869 euro.

Samsung Galaxy A14 5G

Smartphone modesto ma capace di soddisfare i pruriti di 9 milioni di persone. Processore a 8 core, display da 6,6 pollici e fotocamera principale da 50 Megapixel. Connettività 5G e spazio di archiviazione da 128 GB espandibile, un prodotto che si situa in prossimità dei 200 euro a seconda del venditore e che, forte di una batteria da 5.000 mAh, ha saputo guadagnarsi il favore degli utenti.

Samsung Galaxy A54 5G

Smartphone Android di fascia media con display da 6,4 pollici, modulo 5G e fotocamera principale da 50 Megapixel. Il Samsung Galaxy A54 5G è a tutti gli effetti successore dell’A53 con più Ram e con il chip Exynos 1380, dotazioni che ne fanno un dispositivo adatto a chi è dedito allo streaming audio o video. Nel primo semestre del 2023 è stato scelto 8,8 milioni di volte.

Samsung Galaxy A34 5G

Altro smartphone sudcoreano che guarda a una platea di patiti dei servizi online. Modulo 5G, display da 6,6 pollici, dual sim, 6 GB di Ram e fotocamera principale da 48 Megapixel ne fanno un dispositivo non stupefacente dal punto di vista delle specifiche ma è stato gradito, nel 2023, da 7,1 milioni di persone.

iPhone 11

Lanciato sul mercato da Apple nel 2019, è il decimo telefono più acquistato nel corso dei sei mesi del 2023. A oltre 3 anni di distanza piace ancora 6,9 milioni di volte e, rifacendoci alle caratteristiche hardware, non c’è da stupirsi.

Display da 6,1 pollici (dimensione cara ad Apple che ripropone anche sui modelli più recenti), tagli di storage da 64 GB / 128 GB / 256 GB e il chip A13 Bionic con una CPU a 6 core e una GPU a 4 core.

Compatibile con iOS 17 rilasciato da Apple a settembre del 2023, è ancora nella top ten degli smartphone più richiesti.