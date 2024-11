iPhone 16, nasce l'era della riparazione fai da te. Quali pezzi di ricambio sono disponibili

Ascolta ora 00:00 00:00

In casa Apple si apre ufficialmente una nuova era: dopo una certa riluttanza iniziale, infatti, il colosso di Cupertino ha deciso di offrire ai propri utenti l'opportunità di provvedere in modo autonomo alla riparazione di iPhone 16.

I clienti potranno quindi beneficiare del programma di riparazione fai da te, avendo a propria disposizione tutti gli strumenti necessari per operare, sostituendo i componenti difettosi o malfunzionanti comodamente da casa. Per agevolare questa fase, Apple aveva iniziato col rendere scaricabili i manuali ufficiali di riparazione già dallo scorso mese di settembre. La sezione specificamente dedicata al "self service repair" include ovviamente, a parte i manuali, anche la possibilità di accedere a una lista di componenti sostitutivi certificati e di strumentazione necessaria per poter effettuare gli interventi in modo autonomo sui cellulari.

Fermo restando che l'azienda consiglia di accedere al programma solo a chi ha già "le conoscenze e le competenze necessarie per riparare dispositivi elettronici" e che ovviamente tali interventi comportano l'assunzione della responsabilità circa la buona riuscita della riparazione, sul portale è già possibile farsi un'idea di quali potrebbero essere i costi da sostenere. Certo si parla di cifre inferiori rispetto a quanto si dovrebbe sborsare nei centri di assistenza ufficiali o autorizzati, ma a seconda del componente da sostituire il totale può lievitare parecchio. Si parte, ad esempio, dalla strumentazione necessaria per intervenire sullo smartphone: il kit ufficiale per le riparazioni di iPhone 16 può essere noleggiato per 7 giorni a 56,12 euro, mentre per un cacciavite universale basta sborsare 9 euro. Ma quanto costano i pezzi di ricambio?

Tra quelli più comuni e importanti possiamo citare, ad esempio, lo schermo, comprensivo di kit viti: servono 322,05 euro per iPhone 16, 384,75 euro per iPhone 16 Plus, 405 euro per iPhone 15 Pro e 489 euro per iPhone16 Pro Max. Il gruppo fotocamera ad esempio, anch'esso dotato di kit viti, prevede l'esborso di 198,99 euro per iPhone 16 e 16 Plus, e di 299 euro per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Le batterie sono tra i componenti più accessibili: per iPhone 16 e 16 Plus servono 108,99 euro, mentre per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max si sale fino a 135,01 euro.

Anche il vetro posteriore è tra le parti più comuni da riparare: per acquistarlo, insieme al kit di viti, i clienti Apple devono pagare 198,99 euro per iPhone 16 e 16 Pro e 228,99 euro

per iPhone16 Plus e 16 Pro Max. Il costo più basso è quello dell': per tutti e quattro i modelli di iPhone 16 il costo, comprensivo anche in questo caso di kit viti, è di 77,48 euro.