iPhone, cinque buoni motivi per comprarne uno

Anche ricorrendo ai piani rateali allestiti dagli operatori telefonici, la spesa per un Iphone può essere indigesta. Il prezzo di un iPhone 14 parte da 1.029 euro per arrivare ai 2.139 euro di un iPhone 14 Pro Max con spazio di archiviazione da 1 Terabyte. Va anche detto che lo stesso smartphone con un più ragionevole taglio di memoria interna da 128 Gb, costa 1.489 euro. Tanti soldi, senza dubbio. Chi, per motivi di lavoro, necessita di uno smartphone capace di elevate prestazioni, dovrebbe valutare cinque buone ragioni per decidere se acquistare un iPhone o preferire uno dei prodotti concorrenti.

App Store controllato

Prima di essere pubblicata sull’App Store, ogni applicazione viene controllata da Apple secondo parametri rigidi e non negoziabili. Non è raro che anche gli sviluppatori più esperti debbano rimettere mano più volte alle app per ottenere il benestare alla pubblicazione. Questo ha dei vantaggi soprattutto per la sicurezza delle applicazioni stesse. Occorre riflettere sul fatto che portare sul posto di lavoro uno smartphone, la cui sicurezza è compromessa, può arrecare danni all’impresa stessa. Per fare un esempio, non è raro che applicazioni popolari (come WhatsApp) vengano contraffatte e poi pubblicate su Google Play Store, lo store di applicazioni a cui fanno riferimento molti dispositivi mobili con a bordo Android. Applicazioni che, in alcuni casi, vengono prelevate da decine di migliaia di utenti e che mirano alla privacy, se non compromettere lo smartphone.

Sicurezza e privacy

I temi della sicurezza e della privacy non riguardano soltanto le applicazioni. Chi possiede un iPhone deve avere un account utente Apple, così come chi possiede un telefono Android dovrebbe averne uno Google, azienda che vive dei dati dei propri utenti. Apple permette ai propri utenti di iscriversi a servizi online mantenendo il totale anonimato. Quando ci si iscrive a un sito o a un servizio online, sempre più di frequente, lo si può fare utilizzando le proprie credenziali Apple (l’account registrato per usare l’iPhone) e questo consente di non trasferire informazioni personali al gestore del servizio o del sito. Il vantaggio è quello di non diventare soggetti alle pubblicità, mirate o generiche che siano.

Supporto

Apple garantisce update e aggiornamenti di norma almeno per 5 anni. Questo garantisce una continuità d’uso dei dispositivi mobili, mantenendoli sicuri e funzionali. Per spiegare meglio: il più recente sistema operativo per iPhone, iOS 16, può essere istallato anche sugli iPhone 8, che risalgono al 2018.

Le distribuzioni Android più recenti non sono garantite in modo altrettanto lineare. Diversi produttori sacrificano i modelli più recenti dei propri smartphone non aggiornandoli con le versioni più fresche del sistema operativo. Una logica commerciale che non viene resa nota in anticipo. Così, chi compra uno smartphone con a bordo una versione di Android, rischia di non essere certo che verrà aggiornato alle versioni successive.

Facilità d’uso

Una delle ragioni che ha contribuito alla popolarità degli iPhone è la facilità con cui si usano. Basta qualche tap (la pressione del dito sul display) per raggiungere anche le configurazioni più particolareggiate e, non da ultimo, il sistema operativo e le app perseguono le medesime logiche di funzionamento e configurazione.

L’uso di Android, anche nelle versioni personalizzate dai vari produttori, può risultare più caotico e meno immediato a chi non è molto avvezzo.

Multimedialità

Il display degli iPhone non ha molti concorrenti sul mercato, la tecnologia Super Retina XDR OLED è all’avanguardia per contrasto e luminosità. La concorrenza offre display equivalenti e persino migliori, ma li si trova su smartphone di alta gamma i cui prezzi non sono molto dissimili da quelli applicati da Apple.

A corredo di ciò, sempre parlando di multimedialità, i contenuti audio, video e interattivi pubblicati sugli store di Apple (App Store e iTunes) sono per numero e qualità superiori a quelli che si trovano sugli store dei concorrenti. Soddisfano qualsiasi necessità o gusto e i prezzi sono del tutto in linea con quelli di altri store.

L’integrazione tra dispositivi

Un altro vantaggio che va citato a margine riguarda soltanto chi possiede un iPhone e un Mac (e, eventualmente, un iPad o un Apple Watch). L’ntegrazione diventa sempre più importante, considerando il fatto che si lavora in mobilità o in remoto.

Passare una video chat o una telefonata dallo smartphone al computer o viceversa, sincronizzare i contenuti tra tutti i dispositivi e utilizzare le tecnologie iCloud, AirPlay e iTunesMatch che permettono la semplificazione di molte operazioni di condivisione e trasmissione di file in modo facile e trasparente, equivale a lavorare meglio e a sfruttare meglio i propri dispositivi, nel rispetto degli standard di sicurezza.

Conclusioni

Fermo restando che gli aspetti legati alla sicurezza, alla privacy e all’aggiornamento del sistema operativo sono importanti e sono vantaggi che Apple mantiene sulla concorrenza, ci sono smartphone prodotti da aziende diverse altrettanto validi dal punto di vista della qualità.

Tuttavia, i prezzi di questi dispositivi sono in linea con quegli degli smartphone Apple. Si tratta, in ogni caso, di un investimento di un certo rilievo indicato a chi ha esigenze di alto livello, soprattutto professionali.