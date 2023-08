WhatsApp, altra novità in arrivo: cosa succede con le foto

Mai più foto che perdono di qualità quando vengono inoltrate a un nostro contatto ma arriva l'alta definizione: è questa l'ultima novità di Meta che sarà introdotta su WhatsApp con i prossimi aggiornamenti. Ad annunciarla è stato direttamente Mark Zuckerberg che sul proprio profilo Facebook ha condiviso un breve video con la nuova opzione.

" Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione, sempre con la protezione della crittografia end-to-end di WhatsAp p", ha aggiunto Zuckerberg. Come spiega Techcrunch, questa funzione fino a questo momento è stata riservata soltanto a un numero ristretto di utenti selezionati, i cosiddetti "beta test" ma tra poche settimane sarà disponibile per tutti.

Per poter sfruttare la nuova funzionalità, si dovrà ovviamente aggiornare WhatsApp all'ultima versione: a quel punto, nel momento della condivisione, spunterà il pulsante "HD" in alto nella schermata accanto agli altri strumenti di modifica delle immagini tra i quali citiamo la rotazione della foto e quelli necessari per aggiungere testo o adesivi. Attenzione, perché ogni utente potrà comunque scegliere se inviarla con la nuova modalità in alta definizione o se mantenere la "standard quality", quindi la qualità standard come accaduto fino a oggi. Perché questa scelta? Inevitabilmente, chi ha poca memoria sul proprio smartphone sa che hd quality riempie uno spazio maggiore.

Gli sviluppatori dell'app, poi, hanno spiegato che la doppia scelta è stata fatta per garantire che la condivisione delle foto rimanga veloce e affidabile: ad esempio, in un'area dove la connessione Internet è più lenta ma si desidera ugualmente inviare la foto, si può scegliere se rimanere con una qualità inferiore purché venga inoltrata. Il destinatario che riceverà la foto in Hd sarà avvisato con il logo in basso a sinistra, un avviso che gli dice di aver ricevuto un'immagine di qualità superiore. Alcune indiscrezioni spiegano che lo stesso meccanismo, subito dopo, dovrebbe essere esteso anche per i video.

Soprattutto in questo periodo sono numerose le novità proposte da WhatsApp: come abbiamo visto sul Giornale.it, molto presto arriverà la funzionalità multi-account e si dirà addio alle vecchie password dando il benvenuto alle passkey, ossia quelle "chiavi di accesso" che potranno sbloccare le chat che desideriamo tenere più al riparo da occhi indiscreti senza inserire i consueti codici alfanumerici ma soltanto con scansione del viso o impronte digitali. Recentemente, poi, abbiamo scoperto anche le prossime novità sulle videochiamate grazie alla condivisione dello schermo che darà la possibilità di eseguire numerose operazioni e condividerle con amici e familiari.