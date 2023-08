Addio al celibato: 6 t-shirt divertenti per il futuro sposo e per gli amici

L’addio al celibato è una ricorrenza amata da alcuni e detestata da altri. Però, tradizionalmente, rappresenta la sera in cui gli amici del futuro sposo si riuniscono tra frizzi e lazzi per divertirsi insieme su quella che sarà la nuova condizione della relazione del festeggiato. Forse un tempo, quando la mentalità era diversa e il matrimonio segnava per molte coppie una serie di novità, questo passaggio aveva più senso, ma oggi, che molte coppie sperimentano la convivenza prima di convolare a nozze, resta una festa in cui si scherza tra uomini senza in realtà credere troppo al fatto che il matrimonio cambierà le cose. Ovvero senza credere troppo alle battute che si rivolgono al futuro sposo. Del retaggio dell’addio al celibato che era un tempo restano per esempio delle magliette, come queste in vendita su Amazon, che alludono al concetto di matrimonio come condanna anche se poi le uscite con gli amici resteranno anche dopo le nozze, sia da soli che in coppia.

Al guinzaglio

Questa maglietta in cotone a maniche corte di My Digital Print ritrae la stilizzazione di una sposa che tiene al guinzaglio e governa con una frusta il proprio futuro marito. La scritta recita: “ Game over. È giunta la tua ora! Ti abbiamo voluto bene amico… ”. È su fondo nero con scritte e disegni bianchi e rossi.

Acquista il prodotto su Amazon

La petizione

La t-shirt Fruit of the Loom in cotone a manica corta ha invece il fondo bianco e le scritte nere. Sopra viene ritratta una petizione-tipo, con nome, cognome e firma del richiedente, e il claim: “ Firma la petizione ‘Salva lo sposo’. Ogni anno 100.000 uomini vengono trascinati all’altare. Fermiamo questo massacro ”.

Acquista il prodotto su Amazon

Le manette del “condannato”

Reca un paio di manette e la scritta “ Condannato a nozze ” la maglietta umoristica di Fashwork in cotone e a maniche corte. È disponibile in colori molto diversi: dall’allegro giallo fino ai più classici bianco e nero, il neutro rappresentato dal grigio e i divertenti verde e rosso.

Acquista il prodotto su Amazon

Per gli appassionati di videogiochi anni ’80

I futuri mariti appassionati di videogiochi retrò potrebbero apprezzare questa maglietta Aneisha Game Over per addio al celibato. Vi è ritratto il disegno di una vecchia consolle con la scritta “ Game Over. I’m getting married ”, ovvero in italiano “ Gioco finito. Mi sposo ”. È fatta in cotone e il tessuto è disponibile in tantissimi colori come vari toni di grigio o blu, il nero, il verde e il rosso. È a maniche corte.

Acquista il prodotto su Amazon

La t-shirt personalizzabile

Sono uno dei grandi classici degli addio al celibato le magliette personalizzabili con la faccia del futuro sposo. Questo modello di Incidiamo, in cotone e a maniche corte, disponibile in bianco o in nero, può recare la foto che gli invitati scelgono dell’amico che sta per sposarsi: lo scatto viene inserito all’interno di una simil foto segnaletica con la scritta “ Condannato a nozze ”. Ma come si fa a ottenere la t-shirt perfetta per l’occasione? Semplice: si seleziona la taglia del futuro sposo o una generica che possa andare bene a un po’ tutti gli invitati, e poi si clicca sul bottone “Personalizza ora”, in modo da caricare la foto e vedere un’anteprima approssimativa del risultato della maglietta.

Acquista il prodotto su Amazon

Con la palla al piede

Fa parte del progetto Amazon Merch on Demand la maglietta per l’addio al celibato che ritrae un uomo stilizzato in ginocchio al cospetto della futura sposa con tanto di velo: al piede dello sposo invece c’è una palla stereotipata da carcerato. La scritta, in bianco e rosso, recita: “ Buy me a beer. The end is near ”, ovvero “ Compratemi una birra. La fine è vicina ”. Tanti i colori disponibili come rosso, bordeaux, nuance di grigio, verde scuro, blu, viola e nero.

Acquista il prodotto su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Leggi anche: