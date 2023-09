5 accessori intelligenti per sport o per tutti i giorni da tenere d'occhio

Per affrontare lo sport in sicurezza è importante orientare le proprie scelte verso un outfit tecnico, che possa risultare comodo da indossare e funzionale all'attività fisica. Senza dimenticare però una presenza fondamentale, ovvero gli accessori: una serie di articoli indispensabili per completare il look e rendere l'attività più fluida e facile. Una presenza davvero utile ma non solo per l'attività sportiva, perché alcuni accessori possono trovare spazio anche all'interno della quotidianità. Un esempio sono gli occhiali da sole polarizzati, oppure il marsupio, un oggetto non solo pratico e comodo ma anche di vera tendenza.

Se siete indecisi su quale prodotto sia necessario per completare il vostro stile ecco che Amazon è pronto a proporvi una mini lista di oggetti, 5 articoli must have davvero imperdibili. Una serie di elementi che possono trovare spazio anche nella quotidianità, completando così lo stile comodo di tutti i giorni. Facilitando le dinamiche consuete e donando un tocco in più al look. E allora non ci resta che scoprirli insieme.

Occhiali da sole polarizzati massima protezione

Ecco gli occhiali da sole con 4 lenti intercambiabili a marchio Kapvoe, disponibili nella tonalità gialla, trasparente, colorate e nera che è anche polarizzata. Sono l'articolo giusto per chi pratica sport, in particolare ciclismo, perché proteggono gli occhi e la vista grazie al valido rivestimento UV400. Sono perfetti per schermare sia i raggi UVA che UVB oltre alla luce blu, per un accessorio dal design ergonomico e facile da indossare. Inoltre la comoda montatura rende più facile il cambio di lente, adattandosi perfettamente a tutte le tipologie di viso.

Marsupio porta oggetti, linea moderna e comodità assoluta

Tessuto impermeabilizzato e super moderno per il marsupio di Watmhhjq, dal design semplice ma funzionale grazie alle tasche presenti perfette per trasportare oggetti e accessori. Il jack per le cuffie, inoltre, consente di ascoltare musica mentre si corre o semplicemente si passeggia. Realizzato con tessuto impermeabile è dotato di una cintura regolabile così da agganciarlo alla vita, per un trasporto comodo anche mentre si fa sport. Presenta delle utili striscie riflettenti che offrono sicurezza quando si cammina di sera o mentre si passeggia con il cane. È disponibile in varie colorazione.

Deodorante e asciugascarpe rapido ed efficace

Shoefresh è il prodotto perfetto per asciugare e deodorare le scarpe, in particolare quelle sportive e che si sporcano facilmente. Combatte i batteri, igienizza e profuma, favorendo un'asciugatura rapida che elimina sudore, odori intensi e umidità. Basta appoggiarle sull'apposito portascarpe così da favorire l'igienizzazione attraverso l'ossigeno attivo, e tutto in poco tempo, basta impostare l'opzione 30 o 60 minuti. Un articolo indispensabile per chi ha figli che praticano sport con costanza.

Laccetti per occhiali e praticità al massimo

I laccetti per occhiali di Contacta sono un accessorio molto comodo, dal design pulito ma accattivante. Sono perfetti per sorreggere gli occhiali da lettura o da sole, offrono stabilità e sicurezza personalizzando anche il look. Disponibili in varie colorazioni sono realizzati in materiale sintetico resistente, e si adattano a ogni tipologia di occhiale offrendo praticità e stile.

Calze antiscivolo da donna per fare sport in sicurezza

Per gli amanti dello yoga e delle attività sportive da praticare senza scarpe ecco l'offerta di Aoblok, 8 paia di calzini antiscivolo da donna disponibili in colorazioni differenti. Realizzati in materiale traspirante ed elastan vestono perfettamente, seguendo il movimento del piede che rimane asciutto, pulito e ben protetto. I calzini presentano una base antiscivolo in silicone per garantire una stabilità perfetta durante la pratica sportiva, attenuando l'attrito con il pavimento. Spuntando la casella coupon si può sfruttare un valido sconto.

