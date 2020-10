Chi è l'attentatore di Nizza: magrebino, 25 anni, si chiamerebbe Brahim

Per ora i dettagli arrivano con il contagocce. Ma l'identikit dell'attentaore di Nizza inizia a delinearsi. L'uomo che giovedì 29 ottobre verso le 9 ha fatto irruzione nella basilica di Notre-Dame, avrebbe rivendicato la paternità dell'attentato e avrebbe parlato in arabo alla polizia, dicendo di chiamarsi "Brahim" e di aver agito da solo. Il presunto attentatore non ha fornito al momento ulteriori dettagli. "L'autore dell'attentato - ha riferito il sindaco Christian Estrosi - mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar". Dunque, per il primo cittadino di Nizza, non ci sarebbero dubbi sulla matrice islamista dell'attentato.

Chi è l'attentatore di Nizza

Ha detto di chiamarsi "Brahim", parlava in arabo e avrebbe tra i 23 e i 25 anni, secondo quanto riportato da fonti giudiziarie. Gli inquirenti hanno rilevato le sue impronte digitali per risalire alla sua esatta identità. L'uomo che, armato di coltello, ha ucciso brutalmente tre persone dentro la basilica di Notre-Dame, è stato neutralizzato appena fuori dall'edificio dalla polizia giunta sul posto. Prima, gli agenti, avvertiti da alcuni passanti allarmati dalle grida provienti dall'interno della basilica, hanno fatto irruzione sparando. Poi, il terrorista, colpito da alcuni proiettili, è stato catturato dalle forze dell'ordine mentre gridava "Allah Akbar".

Ma le impronte del jihadista non si trovano nel registro

L'attentatore, ferito, è stato portato in ospedale. E sarebbe stato ricoverato in terapia intensiava in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni rilasciate dagli investigatori, avrebbe agito da solo, sarebbe di origine maghrebina e non sarebbe stato segnalato nelle liste di potenziali sospetti della polizia francese. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a ricostruire l'identità del jihadista. Infatti, l'uomo al momento della cattura non aveva con se documenti per l'identificazione. Nemmeno le impronte digitali rilevate dalle forze specilai giunte sul posto hanno permesso di sapere qualcosa in più sul profilo dell'assalitore, responsabile della morte di tre persone. Infatti, inserite nel registro dei potenziali sosopetti della polizia, per ora, dell'uomo non c'è alcuna traccia. Non è ancora chiaro se l'uomo ha agito da solo o con l'aiuto di qualche complice. Anche se nella tarda mattinata di giovedì 29 ottobre, come dichiarato da fonti investigative, sarebbero state fatte delle ricerche in quella direzione. Ma per ora, non ci sarebbe alcun riscontro.