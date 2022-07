Chi è Liza Dmitrieva, la bimba morta durante l'attacco a Vinnytsia

Si sta rapidamente diffondendo sui social, con tanto di video e di immagini, la notizia di una bambina ucraina che avrebbe perso la vita a Vinnytsia, in seguito a un attacco missilistico russo.

Secondo quanto ricostruito, la piccola, chiamata Liza Dmitrieva (4 anni), si trovava nella città insieme alla madre quando è rimasta coinvolta nel conflitto. In un video registrato poco prima dell'attacco dalla madre Iryna Dmitrieva, si vede la bimba, vestita con abiti chiari e una giacchina di jeans, camminare per strada spingendo il proprio passeggino. È stato riferito infatti che Iryna Dmitrieva aveva deciso di portare la figlia in un centro educativo ritenuto sicuro e il filmato diffuso sui social, che riporta l'ora 9:38 del mattino, mostrerebbe quel momento.

Madre e figlia tornano poi in strada intorno alle 11, dirigendosi verso la piazza centrale di Vinnytsia, e poco dopo avviene l'attacco missilistico. In altre immagini diffuse in rete, viene quindi mostrato un piccolo corpo a terra. Gli abiti e il passeggino fanno proprio pensare che si tratti di Liza.

La condanna di Kiev

Secondo le autorità ucraine, l’attacco a Vinnytsia ha provocato la morte di 23 persone, di cui 3 bambini. 71 i feriti ora in ospedale, mentre ci sarebbero almeno 18 dispersi. Ancora viva la madre di Liza, Iryna Dmitrieva, che avrebbe riportato gravi ferite.

Kiev ha riferito che i missili si sono abbattuti contro un edificio per uffici, ma che le esplosioni hanno infine interessato anche altre strutture, di natura residenziale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente condannato l'esercito russo, chiedendo che sia istituito un tribunale speciale per giudicare " l'aggressione russa contro l'Ucraina ".

Sulla storia di Liza Dmitrieva è intervenuta anche la moglie di Zelensky, Olena Zelenska, che ha affermato di aver riconosciuto la bambina. " Oggi siamo rimasti tutti inorriditi dalla foto di una carrozzina ribaltata di Vinnytsia. E poi, leggendo il telegiornale, ho capito che conosco questa ragazza ”, ha scritto su Twitter la moglie del presidente ucraino. “ Ci siamo incontrati durante la registrazione di un video per le vacanze di Natale. La bambina è riuscita a dipingere con la tinta non solo se stessa, il suo vestito, ma anche tutti gli altri bambini, io, i cameramen e il regista in mezz'ora... Guardatela viva, per favore. Piangere con i suoi cari ”.

La risposta russa

Interpellato sull'attacco a Vinnytsia, il consigliere anziano della missione russa presso l'Onu Yevgeny Varganov ha riferito che l'esercito russo “ ha colpito la Camera degli ufficiali, che le forze armate ucraine hanno utilizzato per l'addestramento ”, per poi ribadire che le forze di Mosca stanno attaccando solo obiettivi militari.

Dopo aver definito come infondate le accuse, ha dichiarato che “ il rappresentante dell'Ucraina non ha menzionato l'attacco di due giorni fa a Novaya Kakhovka, anch'essa situata sul territorio dell'Ucraina, dove sono stati uccisi i loro stessi civili ”.