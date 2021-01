Le barricate di Bruxelles ​a un governo sovranista

Mentre in Italia si sta consumando una crisi di governo che potrebbe presto rimescolare le carte in tavola, l'Europa teme il possibile ritorno di fiamma di un governo italiano sovranista.

Le preoccupazioni di Bruxelles

I media di mezzo mondo non capiscono per quale motivo Matteo Renzi abbia scatenato un simile putiferio, a maggior ragione nel bel mezzo di una pandemia. L'Unione europea, invece, è molto preoccupata. E lo è sia per quello che sta accadendo a Roma, che per quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Bruxelles oscilla tra un clima di " grande sconcerto " e di " allarme ". Ieri, durante un seminario, i commissari non perdevano occasione per scambiarsi opinioni e idee sull'Italia e sulle " ragioni di una crisi che l’esecutivo europeo fatica a comprendere ". E se perfino Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, è esploso (" Ma che accidenti fa Matteo Renzi? "), significa che la situazione italiana preoccupa davvero – e non poco – le alte cancellerie dell'Europa.

Dal canto suo, Ursula von der Leyen ha chiesto informazioni a Paolo Gentiloni. La tedesca, alla guida della Commissione, non ha perso occasione di farsi spiegare dal commissario agli Affari economici ogni possibile sbocco della crisi italiana. Anche, e soprattutto, per allontanare il timore di una possibile crisi a lungo termine e incerta.

I timori della Ue

Una crisi lunga e incerta – ritengono a Bruxelles – può far rima con lo spauracchio delle elezioni anticipate. Con la conseguenza che, una ipotetica chiamata alle urne in un momento del genere, tra l'insoddisfazione generale dei cittadini a causa della crisi economica provocata dal coronavirus e delle misure restrittive anti Covid, potrebbe dare il via libera ai sovranisti. Detto altrimenti, in Europa c'è il timore che " l'attuale governo filo-europeo " italiano " vada a casa ".

All'orizzonte, inoltre, c'è il Recovery Fund, con oltre 200miliardi destinati all'Italia. Un'eventuale caduta del governo italiano potrebbe ridare verve ai famigerati falchi europei. Ad esempio, Jens Weidmann, al vertice della Bundesbank, a dicembre si è opposto all'ampliamento del piano pandemico di acquisti di bond sovrani. In un futuro non troppo lontano, molti altri banchieri potrebbero scegliere di seguirlo. Anche perché lo spread generato da una crisi politica – in questo caso, italiana – niente avrebbe a che vedere con lo spread alimentato dalla pandemia di Covid-19.