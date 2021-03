Un documentario rivela: "La regina Elisabetta è frustrata da Carlo"

Non bastano tutti i problemi con Harry e Meghan. La regina Elisabetta avrebbe ben altri grattacapi in questo periodo. Il più grave sarebbe quello legato alla successione al trono. Un nuovo documentario dedicato alla sovrana, dal titolo “Queen Elizabeth: Love Honour and Crown” e che andrà in onda su Channel 4 il prossimo 28 marzo, svela un retroscena piuttosto inquietante. Sua Maestà non sarebbe così convinta che il principe Carlo sia in grado di regnare. Per la verità il dubbio che l’erede al trono sia la persona sbagliata al posto sbagliato serpeggia da anni. Il fatto, però, che perfino sua madre non lo riterrebbe all’altezza del compito che lo attende è un gigantesco guaio.

L’esperto Clive Irving, che ha curato il programma, sembrerebbe certo: " La regina Elisabetta è frustrata e perplessa dal primogenito. La verità è che la sovrana non ha mai capito davvero Carlo e ancora oggi è più affettuosa e comprensiva con il fratello minore, il principe Andrea”. Nonostante lo scandalo Epstein Sua Maestà avrebbe un debole per il duca di York. Del resto il Palazzo reale ha sempre difeso Andrea, ma difficilmente potevamo aspettarci una strategia diversa. Nel documentario un’altra voce autorevole, quella di Ingrid Seward, si è espressa senza mezze misure sulla personalità del duca: “Andrea viene spesso descritto come turbolento e presuntuoso ma quando vuole sa essere anche molto affascinante. A volte è scortese e arrogante, caratteristiche di suo padre Filippo. Insomma, è l’esatto opposto di Carlo”.

Le fa eco Clive Irving, il quale ritiene perfino che l’erede al trono non avrebbe sviluppato lo stesso senso del dovere che caratterizza la personalità della regina Elisabetta. Naturalmente in questo caso il condizionale è d’obbligo. Non sappiamo se realmente la sovrana giudichi il primogenito inadeguato al ruolo per il quale si prepara da decenni. Gli esperti paiono piuttosto sospettosi all’idea di un re Carlo. Clive Irving, poi, appare piuttosto angosciato al solo pensiero. All’inizio del 2021, durante il programma Australia’s Today Extra disse: “Temo che guiderà la monarchia sull’orlo del baratro” , che la regina Elisabetta sarà “l’ultima regina d’Inghilterra” .