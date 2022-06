Quanto valgono i beni di Putin? La rivelazione di una mail

I beni dello Zar, Vladimir Putin, sono enormi e valgono una fortuna: 4,5 miliardi è il "tesoro" scoperto grazie ad una maxi inchiesta che ha coinvolto numerosi giornalisti internazionali che si occupano di investigazione per la Occrp, un consorzio di centri investigativi, media e stampa che lavora in Europa, Asia e America centrale. Tramite il dominio mail LLCInvest.ru sono venuti alla luce case, ville, aerei, yacht tutti riconducibili al presidente russo che nella maggior parte dei casi ha evitato di intestare a se stesso quanto posseduto per non dare nell'occhio ma nell'occhio del ciclone ci è finito lo stesso. La coperta è corta e tutti coloro che possiedono un pezzettino di quella fortuna sono direttamente riconducibili a lui.

La "banca" personale di Putin

Lo avevamo già visto sul Giornale.it ma questa inchiesta a praticamente messo a nudo ogni proprietà putiniana e la sua enorme fortuna: oltre alle ville in Francia e i beni in Svizzera, Putin è stato "generoso" e in questi anni ha intestato anche alcune società ad oligarchi amici di una vita: la banca di riferimento è Rossiya, sede a San Pietroburgo, rinominata dal Tesoro americano come " la banca personale di Putin ". Non si sa da dove iniziare l'elenco: per rimanere nella stretta attualità, sul Mar Nero possiede un palazzo già rivendicato da tempo da Alexej Navalny e intestato a un ex-compagno di judo di Putin, Arkady Rotenberg. Come ricorda Liberoquotidiano, poi, una delle società sarebbe gestita da Svetlana Krivonoguikh, milionaria russa di 47 anni anch'essa considerata amante di Putin e madre di una delle sue figlie.

Il vaso di Pandora

Nel linguaggio comune, il vaso di Pandora indica il portare alla luce " circostanze o situazioni nascoste o non ben conosciute ". Grazie all'enorme lavoro su LLCInvest.ru sono state scoperte anche le "mosse" concordate tra Putin e i suoi ricchi intestatari che hanno coordinato operazioni fiscali, finanziare, deciso come e dove portare al riparo dalle sanzioni occidentali uno yacht piuttosto che un altro oppure come risistemare un palazzo o una villa (in stile Superbonus 110%). La Stampa scrive che le società che gestiscono quell'enorme fortuna sono almeno 86. " Questo network è incaricato di gestire, e celare, proprietà rilevantissime ", scrivono gli esperti. A San Pietroburgo, ad esempio, c'è la cosiddetta "Dacia di Putin", proprietà di amico d'infanzia dello Zar ed ereditata dal figlio tramite una società chiamata North. La scoperta è avvenuta sempre tramite gli indirizzi mail di LLCinvest.ru.

I beni sanzionati

Società e lusso sono strettamente collegati: l'intero elenco è molto lungo e non si sa da dove cominciare. Si sa, comunque, che molti degli yacht collegati a Putin sono sotto sequestro a causa delle sanzioni occidentali come nel caso della società "Revival" che possiede due giganti del mare oggi bloccati. Ad esempio, uno dei depositi dove vengono messi gli yacht durante l'inverno è gestito da un altro amico dello Zar, Dmitry Gorelov, collegato direttamente alla costruzione del palazzo sul Mar Nero di cui abbiamo parlato prima. Ecco i "giri" tutti collegati tra loro dove si trovano sempre gli stessi personaggi e tutti molti intimi di Putin, strane coincidenze. Tra le altre società scoperte grazie al dominio rientra Russair, compagnia aerea con sede a Mosca, che possiede alcuni dei Falcon (jet privati) dove hannp volato amicizie strette del presidente.

