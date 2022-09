L'ultimo viaggio della Regina: il lungo addio da Balmoral a Londra

In vita la regina Elisabetta è stata una vera e propria globetrotter, infaticabile e curiosa viaggiatrice. Oggi, 11 settembre 2022 è iniziato l’ultimo viaggio di Sua Maestà, l’ultimo percorso terreno che la condurrà fino al luogo dell’eterno riposo, nella Cappella di San Giorgio a Windsor.

Il viaggio finale

Alle 10 dell’11 settembre 2022 (le 11 ora italiana) il feretro della regina Elisabetta ha lasciato il Castello di Balmoral, dove Sua Maestà è morta lo scorso 8 settembre, per attraversare i luoghi principali della Scozia, fino a Edimburgo, dove rimarrà tutta la notte nella Sala del Trono del Palazzo di Holyroodhouse. Il carro funebre con le spoglie mortali della più grande Regina del Novecento ha attraversato il cancello di Balmoral per l’ultima volta, omaggiato da due guardie sull’attenti. La bara era coperta dallo stendardo di Windsor e seguita dalla Rolls Royce su cui viaggiava la principessa Anna e suo marito (la principessa reale accompagnerà la madre in tutto il tragitto fino a Edimburgo e, successivamente, fino a londra).

Poco prima dell’inizio del lungo cammino del feretro la premier scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato: “[Le persone avranno l’opportunità di] riunirsi pubblicamente e iniziare a segnare la perdita condivisa del nostro Paese. La morte di Sua Maestà al Castello di Balmoral significa che la Scozia ha perso uno dei suoi servitori più devoti e amati. Sarà particolarmente toccante vedere la bara di Sua Maestà iniziare il suo viaggio dalla sua casa nell’Aberdeenshire al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo”.

Il percorso del feretro è stato organizzato tenendo conto delle più severe misure di sicurezza. Sono state chiuse strade e aree di sosta e le persone che hanno voluto lasciare dei fiori hanno dovuto farlo in zone predisposte. Il vicecapo della polizia scozzese, Malcolm Graham, ha avvertito: “Se assisterete al corteo della Regina, vi preghiamo di non parcheggiare il veicolo a lato della strada per motivi di sicurezza pubblica”.

Prima di arrivare a Edimburgo il carro funebre ha attraversato le rive del fiume Dee e Crathie Kirk tanto amato dalla regina Elisabetta, alle 11:49 (ora italiana) si è fermato nel villaggio di Ballater, caro ai Windsor fin dall’epoca vittoriana. In seguito le spoglie reali sono passate per Great Southern Road e sul ponte King George VI, sopra al fiume Dee, inaugurato proprio dal padre della Regina il 10 dicembre 1941. Dopo la tappa ad Aberdeen il corteo è arrivato fino ad Angus e Brechin, attraversando Dundee e Perth.

Da quest’ultimo luogo il feretro, dalla Queensferry Crossing, si è diretto a Edimburgo. Il corteo è entrato dal lato Ovest della città, ha percorso la Royal Mile, fino ad arrivare, alle 16 (le 17 in Italia), nel Palazzo di Holyroodhouse. In totale ha percorso 280 chilometri.

Il lungo addio

Alle 13:12 (ora italiana) di domenica 11 settembre 2022 si è svolta sulla Royal Mile a Edimburgo e poi nel Castello una cerimonia per la proclamazione di Carlo III nuovo re di Scozia. Quasi contemporaneamente Carlo è diventato ufficialmente re dei 14 Paesi del Commonwealth, attraverso cerimonie svoltesi nelle rispettive nazioni che compongono il regno. Lo scorso 10 settembre è stato proclamato sovrano del Regno Unito a St. James’s Palace e ha incontrato il primo ministro britannico Liz Truss. Per la giornata dell’11 settembre il sovrano ha in programma una riunione con i rappresentanti del Commonwealth.

Lunedì 12 settembre 2022 la premier scozzese assisterà al passaggio del feretro. Alle 14:30 (ora inglese) si svolgerà la processione che condurrà la bara fino alla Cattedrale di St. Giles, dove avrà luogo la funzione religiosa in memoria della regina Elisabetta. Il re Carlo è atteso a Edimburgo per le 19:20, quando nella Cattedrale inizierà la Veglia dei Principi. Per Sua Maestà Elisabetta II questi saranno gli ultimi appuntamenti su suolo scozzese.

Inoltre, sempre nella stessa giornata ma dopo la cerimonia religiosa, avrà luogo la solenne cerimonia della consegna delle Chiavi. Ricorderete che, alla fine dello scorso giugno, la regina Elisabetta partecipò a questo evento per l’ultima volta. Come da tradizione il Lord Provost, Robert Aldridge le consegnò le chiavi di Edimburgo pronunciando questa formula: “Noi, il Lord Provost e i membri del Consiglio della Città di Edimburgo, diamo il benvenuto a Sua Maestà nella Città Capitale dell’Antico ed Ereditario Regno di Scozia e le offriamo per la sua graziosa accoglienza le Chiavi della bella Città di Edimburgo di Sua Maestà”.

La Regina, sempre seguendo il protocollo, rispose: “Restituisco queste chiavi con la ferma convinzione che non possano essere messe in mani migliori se non in quelle del Lord Provost e del Consiglio della mia bella Città di Edimburgo”. Ora sarà Carlo III ad avere l’onore di prendere parte a questo suggestivo momento. Martedì 13 settembre 2022, trascorse 24 ore durante le quali il popolo potrà rendere omaggio alla sovrana, la bara arriverà in aereo a Londra, a Buckingham Palace. Da mercoledì 14 settembre 2022 la bara della monarca sarà esposta per 4 giorni nel Palazzo di Westminster, prima dei funerali di Stato, il prossimo 19 settembre alle 11 (12 ora italiana), all’Abbazia di Westminster.

Un’ultima curiosità: dopo le esequie la regina Elisabetta non riposerà accanto al principe Filippo. Non subito, almeno. Il principe consorte si trova nella Royal Vault della Cappella di San Giorgio a Windsor. Si tratta di una camera funeraria costruita tra il 1804 e il 1810 per volere di Giorgio III e in cui attualmente sono sepolti 25 membri della royal family (Filippo compreso). Si accede alla royal Vaul attraverso un’entrata nel pavimento della Cappella di San Giorgio (edificata tra il 1475 e il 1511). La regina Elisabetta, invece, riposerà nella Cappella Memoriale di re Giorgio VI (sempre all’interno della Cappella di San Giorgio), accanto ai genitori e alla sorella Margaret. Il duca di Edimburgo verrà spostato accanto alla moglie nel prossimo futuro, benché non sia ancora chiaro quando di preciso. Così Filippo ed Elisabetta riposeranno insieme per l’eternità.