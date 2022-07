Slovyansk e Siversk nel mirino di Mosca | La diretta della guerra

L'epicentro della guerra in Ucraina continua ad essere localizzato nel Donbass. Archiviato il discorso Lugansk, l'esercito russo è pronto a concentrarsi su Donetsk. Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno proseguito le loro operazioni offensive a nord-ovest e ad est di Slovyansk, possibile prossimo obiettivo principale. Allo stesso tempo le truppe di Vladimir Putin stanno tentando di avanzare a ovest di Lysychansk in direzione Siversk, e a Bakhmut da sud. I russi hanno anche sferrato un contrattacco limitato nei pressi della città di Donetsk e altri assalti a nord di Kharkiv. Per esser più precisi, la Russia ha condotto continui attacchi di artiglieria contro le postazioni ucraine a sud-est di Izyum, lungo l'autostrada E40, e hanno sparato su Dibrove, Dolyna, Adamivka, Bohorodychne e Mazanivka.

Il think tank Institute for the Study of War ha fatto sapere che le forze russe hanno sparato su Kryva Luka, a circa 20 km a est di Slovyansk, così da stabilire le condizioni per l'avanzata sulla città da sud-ovest di Lyman. Il sindaco di Slovyansk, Vadym Lyakh, ha riferito che Mosca ha condotto un attacco di artiglieria direttamente sulla città e ha fatto notare come gli attacchi di artiglieria sulla città siano recentemente intensificati. In parallelo, l'esercito russo sta puntando anche Siversk. Lo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato che il Cremlino ha condotto un attacco aereo vicino a Siversk e sparato sulle infrastrutture civili a Serebryanka, un insediamento a 5 km a nord-est di Siversk direttamente lungo il confine tra gli oblast di Lugansk e Donetsk.

Secondo quanto riportato dalla testata russa Kommersant, il Cremlino avrebbe in programma di tenere i referendum nel Lugansk e nel Donetsk entro agosto. Una fonte ha riferito che nei due oblast sono in corso i preparativi per il referendum e che questi dovrebbero svolgersi in contemporanea entro agosto. Certo, molto dipenderà dalla situazione militare. Se Mosca ha preso possesso di Lugansk, il discorso Donetsk è ancora aperto. E gli ucraini sperano di capovolgere le sorti della guerra affidandosi ai moderni lanciarazzi Himars.

La diretta

Ore 9:00 | Cina-Russia: Pechino pronto a più collaborazione anche nel G20

La Cina è pronta ad approfondire la cooperazione con la Russia all'interno delle strutture multilaterali tra le quali il G20. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, all'ambasciatore russo in Cina, Andrey Denisov. La Cina è anche disposta a rafforzare il coordinamento strategico con la Russia e ad allargare la cooperazione pratica in vari campi. La nota del ministero degli Esteri è stata diffusa dall'agenzia Reuters. L'incontro è avvenuto ieri nell'ambito del Forum mondiale della pace a Pechino.

Ore 8:25 | Intelligence Gb: "In una settimana russi avanzano di 5 chilometri a Izyum"

"Nell'ultima settimana, le forze russe sono probabilmente avanzate di altri 5 chilometri lungo la strada principale E40 da Izyum, di fronte alla resistenza ucraina estremamente determinata". Lo si legge nell'ultimo rapporto dell'intelligence del Ministero della Difesa britannico diffuso su Twitter.

Ore 8:17 | Intelligence Gb: "Russi a 16km, Sloviansk prossima battaglia chiave"

Le truppe russe sono ormai a 16km dalla città di Sloviansk, nel Donetsk, e la battaglia per il controllo della città sarà probabilmente "la prossima sfida chiave" nella battaglia per il Donbass. E' la previsione dell'intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento in merito alla guerra in Ucraina. "C'è una possibilità reale che la battaglia per Sloviansk sarà la prossima sfida chiave nella lotta per il Donbass", si legge nella nota su Twitter.

Ore 7:30 | Stato Maggiore Kiev: "Respinti attacchi russi in direzione di Slovyansk e Kramatorsk"

L'esercito ucraino ha respinto gli assalti delle truppe russe in direzione di Slovyansk e Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Le forze armate hanno respinto gli invasori vicino a Dolyna. Il nemico sta conducendo operazioni d'assalto vicino a Mazanivka, i combattimenti continuano", si legge nel messaggio. Nella direzione di Kramatorsk, l'esercito russo ha bombardato infrastrutture civili nei distretti di Siversk e Hryhorivka.

Ore 7:00 | Lettonia ripristina servizio militare obbligatorio: "Preoccupati da comportamento Mosca"

Il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks ha dichiarato ieri sera che lo Stato baltico ripristinerà il servizio militare obbligatorio, a seguito della crescente tensione con la vicina Russia per la guerra di Mosca in Ucraina. "L'attuale sistema militare della Lettonia ha raggiunto il suo limite. Nel frattempo non abbiamo motivo di pensare che la Russia cambierà il suo comportamento", ha detto Pabriks ai giornalisti. La Lettonia aveva revocato il servizio militare obbligatorio pochi anni dopo l'adesione all'alleanza di difesa della Nato.

Ore 6:30 | Zelensky: "Difese antimissile in tutto il Paese entro fine anno"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha segnalato la notte scorsa l'intenzione di dispiegare entro quest'anno in tutto il territorio del suo Paese equipaggiamenti "basilari" contro gli attacchi missilistici e ha chiesto la "comprensione" degli alleati occidentali perché dotino il Paese del materiale moderno necessario allo scopo. "E' un compito primario per il nostro Stato - dice - dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest'anno. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati", ha detto Zelensky nel suo messaggio giornaliero alla popolazione ucraina.

Ore 6:00 | A Mariupol forze russe sequestrano 2 navi straniere

I delegati russi nell'oblast di Donetsk si sono appropriati con la forza della Blue Star I battente bandiera panamense e della Smarta Shipping battente bandiera della Liberia senza alcun compenso, rendendoli "proprietà statale". Lo riporta il Kyiv Independent, citando media internazionali. Questa è la prima volta che vengono sequestrate navi commerciali.