La morte di Abe vista dalle principali testate del mondo

Secca e improvvisa, quella della morte dell’ex primo ministro Shinzo Abe è la notizia che sta popolando le prime pagine delle principali testate internazionali. Dal semplice annuncio della sua morte per colpi d’arma da fuoco, si passa a definirlo lo choc che potrebbe cambiare il Giappone per sempre (Bbc). Qualcuno lo definisce “l’amico degli Stati Uniti” (la Repubblica), qualcun altro sottolinea la longevità della sua carica. Tutti i titoli mirano a spiegare quanto è successo nelle ultime ore.

" L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe muore in seguito a un colpo di pistola" scrive Al Jazeera, mentre Le monde usa il titolo "Shinzo Abe, ex primo ministro giapponese, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile". Il New York TImes intitola invece "Shinzo Abe del Giappone muore dopo essere stato colpito durante un discorso" e la Bbc parla de "La morte di Shinzo Abe: uccisione scioccante che potrebbe cambiare il Giappone per sempre". Il Japan Times mostra più rammarico, scrivendo "Un attacco spregevole a Shinzo Abe e alla nazione".

Sul Japan Times una live descrive in tempo reale gli aggiornamenti, insieme ad Al Jazeera, Cnn e Bbc. Tutti annotano le dichiarazioni addolorate dei leader stranieri: per Macron " il Giappone ha perso un grande primo ministro ", a seguire Putin la definisce “ una perdita insostituibile ”, Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato di essere " inorridito e profondamente triste ", anche Angela Merkel ha dichiarato di essere “ scioccata e sconvolta ”. E la lista è ancora molto lunga.

Secondo le notizie a disposizione, la morte dell’ex premier giapponese è stata conseguenza di un attentato. Shinzo Abe è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre aveva appena iniziato un discorso pubblico a Nara, vicino a Kyoto, in occasione delle elezioni. È stato colpito alla schiena da pochi metri di distanza da un uomo di 42, identificato in Tetsuya Yamagami, con una pistola fatta in casa. Abe è morto poche ore dopo in ospedale.

Ciò che ha sconvolto il mondo è stata l’ubicazione, oltre che il protagonista, della vicenda. Il Giappone è famoso per la rigidità delle sue regolamentazioni in merito alle armi e il crimine armato nel Paese praticamente non esiste. L’attenzione è infatti tutta rivolta all’uomo, all’arma utilizzata e alle motivazioni del gesto. Per la Bbc l’assassinio potrebbe cambiare il Giappone, mettendolo in uno stato di allerta sconosciuto finora e che ha portato i politici a tenere in tranquillità i propri discorsi, stringendo le mani ai cittadini senza alcun timore.

Shinzo Abe è stato descritto come una figura particolarmente influente per il Giappone, uno dei politici più potenti del Paese. È conosciuto principalmente per i suoi piani per rilanciare l’economia in declino del Giappone attraverso un allenamento monetario e una riforma normativa conosciuta come Abenomics.