Dai maxi-schermi alla sicurezza: quanto costa il funerale della Regina e chi paga

Mentre il mondo si appresta a dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II, nel Regno Unito c'è chi fa i conti in tasca alla Royal Family. Già, perché se i sudditi sono costretti a tirare la cinghia per colpa della crisi economica in corso, a Buckingham Palace non si è badato a spese per celebrare i funerali della compianta sovrana.

Anche se non esiste un precedente recente (l'ultimo funerale reale, quello di re Giorgio VI, risale al 1952) i quotidiani inglesi stimano che quelle della regina Elisabetta II siano le esequie più costose nella storia della monarchia. Il funerale di Lady Diana costò tra i 3 e i 5 milioni di sterline e quello della regina Madre (deceduta nel 2002) quasi 5 milioni. Decisamente più "economico" l'addio al principe consorte Filippo, deceduto a marzo, sottotono per le restrizioni dovute al Covid.

Cifre decisamente basse se si pensa ai 4,3 milioni di sterline che sono già stati spesi solo per il servizio di sicurezza svolto da migliaia di agenti (10mila secondo le stime) nei giorni successivi alla morte di Elisabetta II. Senza considerare il giorno dei funerali, dove è prevista sorveglianza extra a causa della presenza di numerosi capi di Stato e addirittura cecchini posizionati sopra i palazzi lungo il percorso della processione. La stima del costo per la sicurezza, dunque, si avvia a superare i ben noti 6 milioni spesi per il matrimonio di William e Kate.

A arricchire la nota spese per il funerale delle Regina ci sono poi i fiori (centinaia di corone), le cerimonie svoltesi nei giorni scorsi, le processioni militari, le maestranze coinvolte nei preparativi e i maxi schermi posizionati nei parchi di Londra per trasmettere il funerale reale. Un costo che sarà sostenuto dai contribuenti inglesi, che già fanno i conti con l'inflazione e il caro vita e che subiranno una ulteriore perdita economica dovuta alla chiusura di tutte le attività in occasione proprio del funerale. Una manna per i detrattori della monarchia inglese, che da sempre accusano la royal family di vivere alle spalle dei cittadini inglesi, anche se a conti fatti il costo corrisponderebbe a circa 1,24 sterline a testa l'anno.