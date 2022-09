Le lacrime, il biglietto del re e il talismano: l'ultimo saluto alla Regina

Circa 2 mila persone presenti, tra cui 500 capi di Stato e di governo. La Gran Bretagna e il mondo intero in lutto per l’ultimo saluto a Elisabetta II. Riflettori accesi sulla cerimonia di Westminster, il solenne funerale di Stato della sovrana che ha regnato per 70 anni. Portato a spalla da un picchetto d’onore della Royal Guard, il feretro di Her Majesty è stato seguito lungo la navata centrale all’interno dell’abbazia anche da re Carlo, i suoi fratelli e i suoi figli.

Commozione profonda tra i banchi della Royal Family. Re Carlo è apparso visibilmente commosso all’ingresso dell’abbazia. Il nuovo monarca si è asciugato le lacrime prima di iniziare ad accompagnare la bara nella processione fino all’altare centrale. Grandissima emozione, non potrebbe essere altrimenti. Anche il principe Edoardo – quartogenito di Elisabetta – è scoppiato in lacrime, asciugate con un fazzoletto bianco, durante la lettura di un brano della scrittura affidata alla baronessa Patricia Scotland.

Impossibile celare il coinvolgimento emotivo. Re ma ancora prima figlio: gli occhi rossi di Carlo colmi di emozione non finiti al centro di immagini e riprese televisive. Tra preghiere e inni, le lacrime non sono mancate. Stesso discorso per la regina consorte Camilla, legatissima a Her Majesty. Una famiglia in lutto come il resto della nazione, l’assenza di Elisabetta è quanto mai presente e non potrebbe essere altrimenti. Si è chiusa un’epoca difficile da dimenticare e che resterà per sempre nel cuore di milioni di personme.

Dress code scuro in segno di lutto per i presenti a Westminster. In primissima fila i membri della Royal Family, con gli uomini in uniforme militare. La regina consorte Camilla in mise scura, con un abito nero con ricami applicati seguendo la linea dello scollo a v, con tanto di cappellino con veletta. Gli unici membri della famiglia reale a non indossare la divisa militare sono Harry e Andrea: entrambi hanno rinunciato ai titoli. Accompagnato dalla moglie Meghan Markle, il duca di Sussex ha optato per un abito a mantella.

Presenti i nipotini George e Charlotte. Il principe George seduto tra papà William e mamma Kate. Il bimbo, composto, ha indossato un completino scuro con tanto di cravatta. La sorellina, invece, ha vestito un cappello a falde rigide decorato da un fiocco dello stesso colore, ha i capelli sciolti sulle spalle e un cappottino che arriva alle ginocchia. Grande decoro e misura nonostante la tenera età, anche se non sono mancati i momenti di commozione anche per loro, in ricordo dell’amatissima bisnonna.

Pianti e batticuore anche tra le migliaia di britannici presenti ad Hyde Park. Tante le lacrime che hanno solcato i volti di donne e uomini seduti sull’erba. Il funerale del secolo, così è stato ribattezzato, e il motivo è semplice. Elisabetta ha lasciato il segno nel cuore dei suoi cittadini e la folla presente è l’ennesima testimonianza.

Un dettaglio non è passato inosservato. In molti, infatti, hanno sottolineato che uno degli inni cantati nel 1947 durante il matrimonio dell'allora principessa Elisabetta con Filippo Mountbatten è stato riproposto oggi durante il funerale della sovrana. Una citazione emblematica del grande amore che ha contraddistinto la regina e il suo fedele compagno, al suo fianco per una vita.