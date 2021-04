Elisabetta ha infranto la regola del lutto: "Filippo è in paradiso"

La regina Elisabetta ci ha sorpreso ancora. I tabloid avevano annunciato che Sua Maestà non avrebbe rispettato i 30 giorni di lutto, dimezzandoli a due settimane. In realtà, però, le regole relative al periodo di ritiro sono già state infrante. Lo scorso 13 aprile Elisabetta II ha partecipato al piccolo ricevimento per il pensionamento, dopo 14 anni di leale servizio, dell’ex ciambellano Lord Peel, sostituito da Andrew Parker, ex agente dell’MI5 (Parker è ora impegnato nell’organizzazione del funerale del duca di Edimburgo).

Elisabetta è tornata al lavoro

Sua Maestà vuole onorare la memoria del principe Filippo lavorando, come conferma un ex assistente reale al People: “La regina non abdicherà mai. Filippo non avrebbe mai voluto che venisse meno a un dovere che è un impegno a vita” , aggiungendo che Elisabetta “continuerà a fare quello che le riesce meglio: mantenere la calma e andare avanti”. Il principe Andrea ha dichiarato: “La Regina sente un vuoto enorme” , ma il dolore non basta a fermarla. Non è un caso se ricordiamo spesso il discorso che tenne per i suoi 21 anni, in cui promise: “Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese”. Può sembrare ripetitivo, ma queste poche parole sono alla base di tutto il regno della regina Elisabetta, un giuramento che ha a che vedere con l’onore stesso della sovrana.

La faida tra William e Harry non è ancora finita

Elisabetta, poi, non può fermarsi anche perché la sua tumultuosa famiglia non glielo permette. C’è già, all’orizzonte, un nuovo pericolo. La faida tra William e Harry potrebbe inasprirsi. Le regole del protocollo vietano a Harry, che ha perso le cariche militari dopo la Megxit, di indossare l’uniforme al funerale del nonno. Non potrà neanche dare al feretro il saluto militare, al contrario del principe William.

Un duro colpo per il duca di Sussex, che ha dedicato gran parte della sua vita all’esercito, per esempio con le missioni in Afghanistan e che, stando alle indiscrezioni, avrebbe sofferto non poco vedendosi ritirare le nomine ottenute negli anni. La regina Elisabetta, però, potrebbe evitare scontri privati e tensioni sfruttando una legge del 1984 che dice: “È illegale che qualsiasi persona che non presti servizio nelle forze militari di Sua Maestà indossi l’uniforme di una qualsiasi di queste forze senza il permesso di Sua Maestà”.

Insomma, la Regina potrebbe accordare al nipote questo permesso in via eccezionale. Esperti reali e giornali sperano che il funerale del principe Filippo sia un’occasione di riavvicinamento tra Harry e la royal family. Purtroppo potrebbe trattarsi di un’illusione. Secondo Page Six il duca di Sussex vorrebbe fermarsi a Londra solo il tempo necessario per l’ultimo saluto a Filippo, in modo da tornare da Meghan e Archie il prima possibile.

Harry e Meghan, lontani per un mese

Non sarà così facile, però. Il Daily Mail ricorda che, secondo le norme anti Covid in vigore negli Usa, chi rientra dall’estero dovrebbe “evitare il contatto con donne incinte per quattordici giorni” , poiché queste sono considerate “a maggior rischio di malattie gravi” . Quindi tra il viaggio a Londra e la quarantena al ritorno Harry e Meghan potrebbero passare quasi un mese separati. Meghan Markle, fa sapere ancora il Daily Mail, “ha seguito il consiglio dei medici e di mamma Doria” rimanendo a casa ed evitando, così, “che in un simile momento l’attenzione si concentrasse su di lei”.

