"Dice la cosa sbagliata al momento sbagliato": Trump smaschera Biden

Accolto dai suoi sostenitori sempre più numerosi, Donald Trump ha partecipato venerdì ad un comizio organizzato a Greensburg, Pennsylvania, per sostenere i candidati alle primarie repubblicane. Nel corso del suo intervento, il 45esimo presidente degli Stati Uniti non ha mancato di criticare aspramente Joe Biden e le sue uscite su Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. "Sta dicendo esattamente la cosa sbagliata nel momento sbagliato" ha dichiarato Trump senza mezzi termini, spiegando che il presidente della Federazione russa deve aver visto in Biden un segno di debolezza degli Usa. A tal proposito, il tycoon ha riportato come esempio il ritiro delle truppe dall'Afghanistan.

Putin, secondo Trump, deve aver pensato in quell'occasione "che fosse un buon momento" per testare la leadership americana. Ancora una volta, dunque, Donald Trump ha ribadito che con lui certe situazioni non si sarebbero verificate: "Con me Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina" . Ribadito, quindi, il concetto già esposto la scorsa settimana in Nebraska.

Il 45esimo presidente degli Stati Uniti punta molto sulla debolezza di Joe Biden, tanto dal mandare in onda nel corso dell'evento in Pennsylvania un video in cui si vede l'attuale presidente impappinarsi ed avere problemi di comunicazione in vari suoi interventi. Tanti a ridere durante il filmato, e alla fine Trump è stato acclamato dalla folla. "Noi vogliamo Trump!" , hanno scandito i presenti al comizio.

Donald Trump ha quindi ricordato che attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando un'inflazione altissima, " la più alta in quarant'anni ", ed ha ribadito che con lui al comando il carburante costava 1,89 dollari per gallone (adesso la cifra è salita a 4 dollari). " Con me l'America era completamente indipendente sull'energia, ora abbiamo una amministrazione che va in Venezuela a chiedere il carburante ", ha sottolineato.