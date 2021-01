"Trump può essere rimosso". Ipotesi choc per la Casa Bianca

Quattro morti e 13 feriti: è questo il bilancio momentaneo degli scontri avvenuti a Capitol Hill, a Washington, nel cuore della democrazia americana. Adesso che la situazione è gradualmente tornata sotto controllo, i riflettori sono puntati sull'Amministrazione in carica. Si cerca di capire quale sarà la reazione delle istituzioni, ferite da una violenza inaspettata. La sensazione è che quanto accaduto possa rappresentare un punto di non ritorno, tanto per Donald Trump quanto per il trumpismo.

L'ombra del 25esimo emendamento

A proposito di Trump, dai corridoi della Casa Bianca filtrano indiscrezioni clamorose. Pare che alcuni ministri del governo di The Donald stiano pensando di ricorrere al 25esimo emendamento. Si tratterebbe di una mossa clamorosa, volta a rimuovere il presidente in carica e affidare l'intera nazione al suo vice. Ovvero Mike Pence.

Affinché il procedimento vada in porto sono necessari sia il consenso di Pence sia il semaforo verde di due terzi dei componenti di ogni Camera. Al netto della decisione finale, già il fatto che sia stata imbastita una discussione per rimuovere Trump la dice lunga sulla situazione in cui si è improvvisamente ritrovato The Donald. Da paladino del popolo, vicino all'America più profonda, a istigatore della rivolta.

La posizione di Trump

Il famigerato 25esimo emendamento prevede, di fatto, la possibilità di rimozione del presidente incarica nel caso in cui questo " non sia in grado di adempiere ai suoi doveri ". Attenzione però, perché Trump potrebbe contestare la mossa e l'intera iniziativa evaporerebbe come neve al sole. Difficile, dunque, prevedere cosa accadrà.

Al momento ci sono due certezze. La prima: Pence ha condannato i fatti di Capitol Hill. La seconda: Trump, che al momento non avrebbe preso alcuna iniziativa, resterà in carica fino al prossimo 20 gennaio (precisamente fino alle ore 12). Dunque, calendario alla mano, il tycoon resterà in sella ancora due settimane (rimozione permettendo).

In ogni caso, mentre una parte dell'amministrazione in carica sta pensando al 25esimo emendamento, un'altra sarebbe pronta a dimettersi in blocco. Si fanno i nomi del Consigliere per la Sicurezza, Robert O’Brien, e del suo vice, Matt Pottinger, ma la “fuga” potrebbe essere molto più corposa.

La pressione dei Dem

Nel frattempo la senatrice democratica di Washington, Patty Murray, e la deputata democratica della Pennsylvania, Madeleine Dean, hanno chiesto che si faccia ricorso al 25esimo emendamento per rimuovere Trump dalla carica di presidente degli Stati Uniti prima del 20 gennaio, giorno previsto del giuramento di Joe Biden.