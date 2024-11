F1, in Brasile è duello Ferrari-McLaren: Piastri in pole nella sprint, Leclerc 3°

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fine settimana della Formula 1 a San Paolo si apre nel segno dell’arancione, con le due McLaren che prima vanno più veloci di tutti nell’unica sessione di libere, poi occupano la prima fila della sprint race. Ad Interlagos la spunta Oscar Piastri, che nel Q3 delle qualifiche riesce ad avere la meglio del compagno di squadra Lando Norris. Dietro di loro partirà la SF-24 di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, furibondo la penalità di cinque posizioni in griglia. Sainz e Russell completano la terza fila mentre Hamilton e Perez partiranno nelle retrovie, vista l’eliminazione al Q2. Con il campionato piloti e costruttori nella fase cruciale, anche i pochi punti in palio nella sprint race che si terrà sabato alle 15 ora italiana potrebbero essere determinanti.

Libere, Norris più veloce, Ferrari attardate

Il fine settimana sul circuito di Interlagos inizia con la prima sorpresa già dalle prove libere del pomeriggio: visto il deficit di prestazioni in Messico, gli ingegneri della Red Bull sono stati costretti a sostituire il motore termico sulla monoposto di Max Verstappen. Visto che avevano già esaurito le unità autorizzate dalla Fia già in Belgio, è scattata la penalità: stavolta saranno cinque e non dieci le posizioni in griglia per la gara di domenica sera. La scelta sembra strategica, visto che sul circuito paulista ci sono parecchie opportunità per sorpassare le vetture più lente ma è certo un azzardo, considerato che i punti di vantaggio su Norris sono solo 47. Nell’unica sessione di prove libere, i piloti hanno preferito prendere conoscenza con il nuovo asfalto di Interlagos ed impegnarsi in long run per verificare il passo gara ma le libere hanno comunque riservato alcune sorprese.

Con la nuova ala posteriore al debutto, le McLaren sono riuscite con Norris a girare più veloci di tutti durante le libere, mettendosi dietro George Russell ed il terzo pilota della Haas, l’inglese Ollie Bearman, che aveva preso il posto dell’influenzato Magnussen. A fare impressione il 15° e 16° posto di Verstappen e Hamilton, con il campione del mondo costretto ad interrompere il giro per una foratura sullo sconnesso tracciato brasiliano. Le scintille che le monoposto lasciano per strada sono chiara testimonianza che il nuovo asfalto potrebbe riservare sorprese in questo fine settimana. Il sesto e settimo posto occupati da Leclerc e Sainz non sono molto preoccupanti, visto che la Ferrari ha preferito concentrarsi sul setup per la gara, senza cercare insistentemente il giro veloce.

La spunta Piastri, le Rosse ci sono

Quando le monoposto tornano in pista, il gran vento che ha abbassato le temperature di ben 20 gradi sembra favorire le McLaren, che chiudono con una doppietta le qualifiche della sprint race. Dopo aver inflitto distacchi imbarazzanti ai rivali sia nell’SQ1 che nell’SQ2, Lando Norris si fa beffare per soli 29 millesimi di secondo dal compagno di squadra. L’inglese ha compiuto un errore nell’ultimo giro lanciato, preferendo tornare ai box ma al box McLaren se ne lamentano. Rispetto a quanto visto nelle libere, le Ferrari sembrano decisamente più competitive, con Charles Leclerc che riesce a strappare il terzo posto a Max Verstappen, che partirà proprio dietro al rivale per il campionato del mondo piloti. Altrettanto soddisfatto Carlos Sainz, più veloce della Mercedes di George Russell e dell’Alpine di Pierre Gasly.

Ennesima qualifica da dimenticare sia per Lewis Hamilton che per Sergio Perez, eliminati entrambi durante la SQ2 e costretti a prendere il via dalla 11a e 13a posizione. Nonostante tutto, con il nuovo asfalto sempre più gommato, i tempi sul giro si stanno riducendo. Le condizioni del meteo potrebbero giocare un ruolo sia nella sprint race, che prenderà il via sabato alle ore 15, che nelle qualifiche delle 19.

L’unico modo per seguire tutto in diretta sarà di abbonarsi a Sky, che trasmetterà tutti gli eventi del fine settimana sue Sky Sport F1 o in streaming su SkyGo e Now. Chi non è abbonato, potrà seguire in diretta la sprint race su Tv8 mentre le qualifiche e la gara di domenica 3 novembre, che prenderà il via alle 19, saranno disponibili solo