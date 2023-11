F1, caos a Las Vegas. Sainz penalizzato di 10 posizioni, libere a notte fonda

L’inizio della storia d’amore tra Sin City ed il circus dei motori difficilmente avrebbe potuto essere peggiore. Nella notte di Las Vegas, infatti, succede di tutto, confermando in pieno i timori di diversi piloti nei confronti del nuovo circuito cittadino a stelle e strisce. Dopo l’incidente a Sainz che ha distrutto la sua SF-23, le libere vengono rimandate più volte, fino alle 2.30 locali, orario mai visto nella lunga storia della Formula 1. Oltre al danno, la beffa, con la direzione che punisce la Ferrari per aver sostituito le batterie danneggiate nell’incidente. Alla fine si riesce a partire, nonostante la tardissima ora: dopo un gran lavoro del box, Sainz ce la fa a partire e sembra competitivo. Vedremo domani mattina, quando si terranno le qualifiche, se la Ferrari riuscirà a giocarsela per la pole position.

Una situazione surreale

Nonostante si dica che Las Vegas è la città che non dorme mai, tenere una sessione di prove libere a notte fonda è una cosa che sfiora davvero l’assurdo. Visto l’enorme capitale speso dalla Formula 1 in termini di marketing per spingere il nuovo appuntamento notturno sul circuito della capitale del gioco d’azzardo, svolgere una sessione davanti a tribune desolatamente vuote non è certo l’immagine che Liberty Media si aspettava da questa controversa tappa del mondiale di F1. Poco prima dell’orario previsto per le prove libere, nuova doccia gelata: un comunicato della Fia rimanda ancora l’inizio della sessione alle 2.30 locali (11.30 italiane) visto che i lavori sul tracciato per mettere in sicurezza tutte le coperture dei tombini sarebbero ancora in corso.

Visto il calendario modificato per esigenze televisive, con le qualifiche che si terranno nella notte di venerdì (la mattina di sabato in Italia) e la gara che per la prima volta non prenderà il via di domenica ma sabato notte, non sono possibili molte altre opzioni a parte attendere che il tracciato cittadino sia pronto e tenere le prove libere a tardissima notte. I rischi per l’incolumità dei piloti, chiamati a spingere le proprie monoposto su un tracciato non semplice, dove un minimo errore può portare a toccare i muretti, interessano davvero poco.

L’assurda penalizzazione di Sainz

Con i meccanici della Rossa impegnati a ricostruire quasi da zero la vettura del pilota spagnolo, si è sfiorato il ridicolo quando gli steward hanno chiamato un responsabile del team italiano per discutere di possibili penalizzazioni. Sostituire componenti fondamentali della vettura, infatti, comporterebbe la violazione dell’articolo 28 comma 2 del regolamento della Formula 1, con conseguente penalizzazione sulla griglia di partenza. Visto che i danni sono stati causati dalle condizioni assurde del tracciato, si sperava che la Fia chiudesse un occhio ma, a pochi minuti dal via della seconda sessione, ecco la doccia gelata. Carlos Sainz sarà penalizzato per aver usato un pacco batterie aggiuntivo, nonostante le proteste della scuderia italiana. Un approccio incomprensibile quello degli stewards, considerato i gravi danni subiti dalla Ferrari in un incidente del quale non ha nessuna colpa.

Fonte: Twitter (@ScuderiaFerrari)

Quando, dopo due ore e mezza di ritardo, le libere prendono finalmente il via, il pilota spagnolo riesce a tornare in pista e fa registrare il miglior tempo, confermando la competitività della Ferrari su questo nuovo tracciato. Non dura molto, visto che Verstappen riesce a far meglio di un paio di decimi ma è comunque una prova di forza della Ferrari: ricostruire una monoposto così danneggiata in poche ore non è impresa da poco. In pista c’è qualche lungo, un testacoda senza conseguenze di Stroll e un contatto ravvicinato tra Hamilton e Sainz mentre rientrava ai box ma la sessione sembra procedere senza troppi problemi. Considerato il caos di questa assurda notte, non era affatto scontato.