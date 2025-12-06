F1, capolavoro di Verstappen: pole ad Abu Dhabi davanti alle McLaren. Leclerc 5°

La volata finale per il titolo di campione del mondo di Formula 1 viene animata dalla zampata di Max Verstappen che strappa la pole position a Lando Norris ed Oscar Piastri con un gran giro. Il campione olandese approfitta della scia concessa dal compagno di squadra Tsunoda per avvicinarsi al record del circuito di Yas Marina ed infliggere più di due decimi di secondo all’inglese della McLaren. Il campione del mondo in carica deve, però, recuperare 12 punti a Norris, che potrebbe anche accontentarsi di un podio per prendersi il suo primo titolo in carriera.

Atmosfera discordante nel box della Ferrari: se Charles Leclerc si conferma competitivo fino alla bandiera a scacchi, quando scivola dal terzo al quinto posto, ennesima sessione disastrosa per Lewis Hamilton, eliminato ancora una volta al Q1. Altrettanto deludente la qualifica di Kimi Antonelli: dopo un incidente nelle libere con Tsunoda, il bolognese precipita nel finale della Q2 dall’8° al 14° posto. La battaglia finale in questa incertissima lotta per il titolo piloti prenderà il via domenica alle 14 italiane in diretta e in esclusiva su Sky.

Q1, Piastri c’è, Hamilton ancora out

Dopo aver sprecato il primo match point in Qatar, a Lando Norris potrebbe bastare salire sul podio per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo ma le distanze tra i tre piloti sono talmente risicate da rendere possibile ogni risultato. A scompaginare le carte è arrivato il risultato delle ultime libere, con George Russell che è riuscito a strappare il miglior tempo a Norris per solo 4 millesimi di secondo. Mentre Verstappen è arrivato terzo, Piastri si è visto scippare il quarto posto da Alonso: sessione da dimenticare per Hamilton, che ha distrutto la sua Ferrari schiantandosi in curva 9 e costringendo i meccanici a cercare di ricostruire la vettura prima delle qualifiche. Notevole anche il contatto tra Antonelli e Tsunoda mentre uscivano dai box, cosa che è costata al bolognese una pesante multa. Il primo del trio di testa a scendere in pista nella Q1 è Verstappen che rimane in prima posizione per pochi minuti prima di vedersi superare da Russell, Bearman e Piastri: non bene la prima uscita di Norris, solo settimo, battuto anche da Hamilton e Alonso.

Le McLaren, però, si stavano solo scaldando: appena completa il secondo giro lanciato, Piastri balza in testa, rifilando mezzo secondo a Norris, superato nel giro di pochi minuti da Verstappen, Antonelli ed il redivivo Leclerc, che risale al quinto posto, evitando l’eliminazione immediata. Le cose non vanno altrettanto bene a Lewis Hamilton che, dopo aver occupato la seconda fila provvisoria per quasi tutta la Q1, scivola inesorabilmente al 16° posto e saluta subito la compagnia. Finale di stagione davvero orribile quello del sette volte campione del mondo, che non aveva mai infilato una striscia di qualifiche così disastrose nella sua prestigiosa carriera. Verstappen rientra ai box ma non è del tutto soddisfatto, visto che deve recuperare tre decimi sul tempo di Piastri: impressionante, invece, il terzo posto di Kimi Antonelli che fa meglio del compagno di squadra Russell e dimostra di non aver avuto ripercussioni negative dal pasticcio ai box nella Fp3.

Q2, Russell vola, Piastri solo ottavo

Il primo a lanciarsi sul circuito di Yas Marina per la Q2 è Max Verstappen ma, nonostante l’ansia di avvicinarsi al tempo della McLaren, il suo 1:22.912 non è molto migliore di quanto fatto vedere nella prima qualifica. Le due Papaya scendono in pista poco dopo che l’olandese ha completato il suo primo giro lanciato ma, dopo gli ottimi risultati delle libere, sia Piastri che Norris sembrano piuttosto sicuri della competitività della loro monoposto. A sorprendere entrambi, però, ecco l’acuto di George Russell, che si porta in testa: Norris è secondo ad un decimo dall’inglese della Mercedes mentre Piastri deve accontentarsi della quarta posizione. Il secondo tentativo di Verstappen vede il campione del mondo in carica migliorarsi ma senza riuscire a riprendersi la pole provvisoria: a separarlo da Russell sono, però, solo 22 millesimi di secondo. Se Leclerc rischia pesantemente l’eliminazione, visto che è solo decimo, situazione ancora più preoccupante per Kimi Antonelli, al momento tredicesimo.

Finora le monoposto hanno girato con gomme usate ma, a tre minuti dalla fine della Q2, tutti montano pneumatici nuovi per giocarsi le ultime carte. Se Norris e Piastri si lanciano subito in pista, Verstappen rimane ai box: l’idea è di risparmiare un treno in più di soft per puntare alla pole position nel Q3, strategia piuttosto rischiosa a questo punto della stagione. I primi a completare gli ultimi giri veloci sono Leclerc ed Antonelli che risalgono rispettivamente in quarta ed ottava posizione: il tempo fatto segnare, però, non basta al bolognese per evitare l’ennesima eliminazione al Q2 e chiudere con un deludente 14° posto. Alonso e Bortoleto fanno scivolare Leclerc in sesta posizione mentre è decisamente preoccupante la prestazione di Oscar Piastri: partire dall’ottava piazza in griglia complicherebbe ulteriormente la sua rincorsa al titolo piloti.

Q3, l’acuto di Max, Leclerc quinto

Vetture subito in pista nella sessione decisiva per stabilire chi partirà davanti a tutti nell’ultimo gran premio di questa lunga e massacrante stagione di Formula 1. La speranza della Red Bull è che l’azzardo di risparmiare un treno di gomme soft per la Q3 sia decisivo per garantire la pole position a Max Verstappen. Il primo giro dell’olandese è impressionante: approfittando della scia concessagli dal compagno Tsunoda, il suo 1:22.295 è a soli due decimi dal record del circuito e gli vale la prima posizione provvisoria. Le due McLaren, che hanno un solo treno di soft nuove a disposizione, girano con pneumatici usati e chiudono circa tre decimi più lenti del campione del mondo in carica. Niente male il giro di Charles Leclerc, che chiude il suo primo tentativo quarto a pochi centesimi da Norris, mettendosi dietro la Mercedes di Russell, che ha rischiato l’incidente nelle ultime curve del suo giro lanciato.

A quattro minuti dalla bandiera a scacchi delle ultime qualifiche della stagione, gran lavoro ai box per preparare l’ultimo tentativo di aggiudicarsi la pole position. La pista si affolla di colpo per la battaglia sul filo dei millesimi di secondo con le due McLaren pronte a dare il 100% per togliere la prima posizione all’olandese. Il primo a chiudere il giro è Charles Leclerc, che scavalca Norris e si prende la terza posizione ma l’inglese gli rende il favore dopo una manciata di secondi, portandosi in prima fila a fianco di Verstappen. Piccola delusione per il monegasco della Ferrari che si vede superato sul filo di lana sia da Piastri che dalla Mercedes di Russell, scivolando in quinta posizione.

L’australiano mastica amaro, considerato che a separarlo dalla prima fila del compagno di squadra sono solo 29 millesimi di secondo ma le distanze tra i piloti top sono sempre minime. Nella gara che prenderà il via domenica alle 14 italiane potrà ancora succedere di tutto.