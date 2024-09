F1, duello Ferrari-McLaren nelle libere a Singapore: vicinissimi Leclerc e Norris

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la battaglia di Baku, la prima giornata del weekend della Formula 1 a Singapore vede riproporsi lo scontro all’arma bianca tra Ferrari e McLaren, che hanno lottato a lungo per il miglior tempo nelle prove libere. Sugli scudi Charles Leclerc e Lando Norris, che sono stati i più veloci nella prima e nella seconda sessione di libere sul circuito di Marina Bay, facendo poi registrare tempi quasi identici in configurazione da gara nel finale dell’Fp2. Se Sainz è terzo, male sia le Mercedes che le Red Bull: Russell chiude con il settimo tempo ma sbatte a muro negli ultimi minuti, Perez ottavo mentre Hamilton e Verstappen fanno decisamente peggio, chiudendo all’11° e 15° posto. Le posizioni sulla griglia di domenica si decideranno a partire dalle 15 di sabato con le qualifiche, con la speranza che le Rosse riescano a fare ulteriori passi avanti.

Fp1, Leclerc la spunta su Norris

L’inizio del fine settimana a Singapore è davvero positivo per la Ferrari, con il verdetto per le prime prove libere che sorride a Charles Leclerc. Sul rinnovato circuito di Marina Bay, con ben quattro zone Drs, è il monegasco che riesce a spuntare il tempo migliore con 1:31.763 ma il ferrarista ha battagliato a lungo con la McLaren di Lando Norris, secondo a soli 76 millesimi. Non molto lontano Carlos Sainz, che strappa il terzo posto provvisorio per circa un decimo di secondo a Max Verstappen, il cui momento opaco non sembra ancora finito.

Il tre volte campione del mondo non ha mai vinto sul circuito di Singapore ma i 334 millesimi che lo separano dalla Ferrari di Leclerc non sembrano tantissimi sia in qualifica che in gara. Sessione più complicata per il vincitore del Gran Premio dell’Azerbaijan: Oscar Piastri ha toccato il muretto con la sua McLaren e si deve accontentare della sesta posizione provvisoria, superato dal sorprendente Yuki Tsunoda. Libere da dimenticare, invece, per le due Mercedes, con Hamilton solo dodicesimo e Russell addirittura sedicesimo.

Fp2, Norris rende il favore a Leclerc

Mentre Frederick Vasseur non nasconde l’irritazione della Ferrari per la decisione della Fia sulla controversa ala posteriore flessibile della McLaren, arrivata dopo che la scuderia di Woking ha potuto approfittarne su circuiti veloci come Monza e Baku, si torna in pista per continuare il lavoro di messa a punto in vista delle qualifiche di sabato. Fin dai primi giri si capisce che ad attirare l’attenzione degli spettatori sarà il duello a distanza tra Ferrari e McLaren, che si scambiano diverse volte la prima posizione nei primi 20 minuti della seconda sessione di libere. Leclerc è il primo a scendere sotto all’1:32 ma il suo primato dura poco, visto che Russell e le McLaren alzano nettamente il passo.

Mentre Hamilton soffre di parecchio sottosterzo, Verstappen ha poco grip e si lamenta di una vettura troppo nervosa sugli avvallamenti: a mezz’ora dalla fine delle Fp2 è solo undicesimo, mentre Perez risale al settimo posto. Con le soft, entrambe le Ferrari spingono forte, con Leclerc che sfiora il muro con l’anteriore sinistra mentre Sainz va lungo. A 20 minuti dalla fine, il vantaggio di Norris sul monegasco è di soli 51 millesimi ma l’inglese è al limite, tanto da toccare il muretto nella simulazione gara senza danneggiare la sua vettura. Gli ultimi minuti delle libere vedono Leclerc e Norris lavorare sul passo gara, facendo segnare tempi quasi identici, a conferma del grande equilibrio in pista. Alle loro spalle Carlos Sainz e Tsunoda, più veloce di Piastri. Ad animare il finale, la bandiera gialla per l’incidente di Russell, che finisce contro il muretto con la sua Mercedes.

Come seguire il Gp di Singapore

Dopo i fuochi d’artificio delle libere, le monoposto della Formula 1 torneranno sul circuito cittadino di Marina Bay a partire dalle 11.30 di sabato per la terza ed ultima sessione di prove. La griglia si deciderà invece dalle 15 nelle qualifiche: conquistare una buona posizione di partenza potrebbe rivelarsi decisivo nel corso dei 62 giri del Gran Premio di Singapore, che prenderà il via alle 14 di domenica 22 settembre. Come per le altre gare del mondiale di Formula 1, l’unico modo di seguire il tutto in diretta sarà di abbonarsi a Sky, che ha in esclusiva i diritti per l’Italia.

Libere, qualifiche e gara saranno trasmesse sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Se invece non siete in casa, nessun problema: i servizi Now Tv e SkyGo vi permetteranno di seguire tutto in streaming.

Chi non è abbonato, invece, sarà costretto ad accontentarsi delle: le qualifiche del sabato saranno disponibili a partire dalle 17 mentre la gara vera e propria sarà trasmessadi domenica.