F1, duello Verstappen-Leclerc nello shootout. Da mezzanotte la sprint race

Il sabato della sprint race ad Austin (Stati Uniti) inizia con il cosiddetto shootout, con la griglia di partenza della sprint race che vede ben sette piloti in mezzo secondo. Se nelle qualifiche del venerdì l’aveva spuntata Charles Leclerc, stavolta è Max Verstappen a mettersi dietro il ferrarista per soli 55 millesimi. Molto competitiva anche la Mercedes di Lewis Hamilton, che chiude a soli 14 millesimi di secondo dal monegasco. Le due McLaren e Carlos Sainz completano le prime tre file della sprint race, che prenderà il via sul Circuit of the Americas a partire dalla mezzanotte italiana. Considerato l’estremo equilibrio che si è visto sul tracciato texano finora, lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Shootout al calor bianco

Viste le distanze minime viste nelle qualifiche del venerdì, i piloti si affollano all’uscita dei box appena si accende il semaforo verde. Pochi minuti bastano per capire che anche nel sabato dedicato alla sprint race ci sarà spazio solo per il duello tra la Red Bull del tre volte campione del mondo e la Ferrari del monegasco. Già con le medie, è l’olandese a spuntarla su Leclerc ma il resto delle scuderie top non sono lontane. Continua invece il weekend tra alti e bassi della McLaren, con il promettente Oscar Piastri che sfugge all’eliminazione negli ultimi minuti dell’SQ1. Prima della seconda fase dello shootout, c’è spazio per un incidente tra Leclerc e Russell, con il pilota Mercedes che sembra ostacolare il ferrarista alla curva 19.

A rare slip up from Max followed by the perfect pirouette #F1 #USGP pic.twitter.com/kOzZuKVwnN — Formula 1 (@F1) October 21, 2023

Verstappen conferma che, almeno con le medie, la sua Red Bull ne ha ancora di più della Ferrari ma, a cinque minuti dalla fine, sono Alonso ed Hamilton a rischiare di saltare la sessione finale che deciderà la griglia di partenza della sprint race. L’unica emozione si vede nell’ultimo tentativo, quando, alla curva 9, Max Verstappen tocca il cordolo e perde il controllo della vettura. Testacoda innocuo ma che costringe l’olandese a tornare ai box. Poco prima della partenza dell’SQ3, la Fia fa sapere che i track limits alle curve 9, 12 e 19 sono stati cambiati per evitare quelle penalità che hanno rovinato gli ultimi gran premi. Quanto il resto dello shootout era stato noioso, tanto gli ultimi minuti sono emozionanti. Succede tutto in un paio di giri; Verstappen mette un buon tempo ma non così dominante come al solito. Leclerc, Norris e Hamilton sono vicinissimi, con il ferrarista a soli 55 millesimi: nell’ultimo giro sia lui che gli inglesi incappano in piccoli errori che consentono a Verstappen di partire dalla prima piazza.

In seconda fila a fianco di Hamilton partirà la McLaren di Lando Norris mentre il suo compagno di squadra condividerà la terza fila con la Ferrari di Sainz. Se il settimo posto di Perez è giustificato dal mediocre stato di forma del messicano, la Mercedes combina un mezzo pasticcio con Russell: l’inglese, infatti, non aveva un treno di soft pronte per la SQ3 e deve accontentarsi dell’ottavo posto. Le distanze tra i piloti restano comunque minime: la sprint race che prenderà il via dalla mezzanotte italiana potrebbe offrire un bello spettacolo, in diretta e in esclusiva su Sky.