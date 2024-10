F1, le Ferrari volano nelle libere ad Austin: Sainz primo, Leclerc secondo

Fonte: Twitter (@ScuderiaFerrari)

Il weekend texano della Formula 1 inizia come meglio non si potrebbe per le Ferrari. L’unica sessione di prove libere del fine settimana si chiude infatti con una prova di forza delle Rosse, che occupano la prima fila virtuale. Al termine dell’Fp1 riesce a spuntarla Carlos Sainz, che si mette dietro Charles Leclerc di soli 21 millesimi di secondo. Alle spalle delle due Rosse, è già battaglia tra Max Verstappen e Lando Norris, con il campione del mondo in carica che fa meglio dell’inglese e della seconda McLaren di Piastri. Alle 23.30 di venerdì si tornerà in pista per la sessione di qualifica della sprint race, che prenderà il via sabato alle 20 ora italiana.

FP1, Sainz e Leclerc avanti

Vista la presenza della sprint race, il tempo per i team di provare soluzioni sul Circuit of the Americas è molto limitato, il che spiega perché tutte le vetture si gettino subito sul tracciato a cerca di conferme. La fretta e l’inesperienza giocano un brutto scherzo a Colapinto che perde il controllo in curva 9 finendo nell’erba ma il resto dei piloti del circus non hanno problemi, nonostante montino le hard. I primi giri veloci vedono Max Verstappen avanti a Russell, con le due Ferrari in seconda fila ma, considerato che le condizioni dell’asfalto cambieranno molto, i tempi sono davvero poco significativi. Il tracciato poco gommato causa un paio di testacoda spettacolari: se l’uscita di Gasly in curva 1 ha solo l’effetto di rovinare le gomme dell’Alpine, quando è Hamilton a girarsi ad alta velocità gli spettatori texani trattengono il fiato. Gomme da buttare ma la vettura dell’inglese è intatta: qualche problema poco dopo anche per Russell, che orima rischia l’incidente in curva 4, poi si gira nello stesso punto del compagno di squadra. Mentre le Frecce d’Argento meditano sul da farsi, le Rosse si portano in testa alla sessione di prove, col primato di Leclerc che resiste fino a quando Verstappen non sceglie di montare per la prima volta le soft.

Il secondo pieno che l’olandese infligge alle Ferrari spinge gli alfieri della Scuderia a tornare in pista, non prima che Perez riesca a superare i problemi riportati ad inizio sessione, portandosi in seconda posizione provvisoria. Come succede spesso, le libere si animano negli ultimi 10 minuti, quando i meccanici hanno avuto il tempo di mettere a punto le vetture dopo i primi giri veloci. Una volta montate le soft, Hamilton balza in seconda posizione, a quattro decimi da Verstappen ma Sainz fa ancora meglio, strappando la prima posizione al campione del mondo per due decimi e mezzo. L’ansia di fare un tempo veloce costa un erroraccio a Piastri, che va lungo all’entrata ai box ed è costretto a rientrare in pista per evitare l’impatto col muretto: non male, comunque, il suo quarto posto provvisorio.

All’ultima occasione buona,fa registrare il suo miglior giro, cosa che gli vale la seconda posizione con un distacco minimo dal compagno di squadra: alle sue spalle un frustrato Norris deve accontentarsi del quarto posto. Si torna in pista a partire dalle 23.30 ora italiana per le qualifiche valide per la sprint race di sabato notte.