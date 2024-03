F1 GP Arabia, qualifiche: Verstappen si conferma in pole, Leclerc 2º

Il copione si conferma il solito: Max Verstappen domina la sessione di qualifiche anche in Arabia Saudita. Ennesima prova di forza del campione della Red Bull che strapazza la concorrenza soprattutto nel Q3, il momento decisivo per determinare la griglia di partenza. Il pilota orange sigla uno straordinario tempo di 1:27.472, irraggiungibile per tutti. L'ultimo a mollare è stato proprio Charles Leclerc, che si accontenta della prima fila a distanza di 3 decimi di secondo dalla RB20. Deludono tremendamente le Alpine imbrigliate nelle retrovie, mentre il debuttante Bearman - sostituto di Sainz - non va oltre l'undicesimo crono. Sottotono anche le Mercedes con Hamilton appena ottavo.

Bearman il supplente di Sainz

La notizia del giorno è l'assenza forzata di Carlos Sainz, che dopo una sessione di prove libere opaca per una condizione fisica non al top, è costretto al ritiro forzato per un intervento urgente di appendicite. L'operazione chirurgica è andata bene, ma lo spagnolo della Ferrari è obbligatoriamente a riposo. Al suo posto la Scuderia di Maranello ha chiamato il 18enne, debuttante assoluto nella categoria, Oliver Bearman pilota della scuderia Prema in Formula 2.

Oliver Bearman

Dell'improvvisa chiamata al volante del britannico, in soccorso della Rossa, ne ha parlato anche Frederic Vasseur, il team principal: "Bearman ha fatto un ottimo lavoro nelle libere 3, non è facile salire in auto come ha fatto lui, deve continuare così, non fissiamogli obiettivi. Noi comunque vogliamo lottare per la pole".

Q1, Leclerc il più veloce ma che disastro l'Alpine

Parte la caccia alla pole position sul circuito di Jeddah, uno dei più difficili del calendario. Fari puntati sul debuttante Bearman, che con la Ferrari numero 38 cattura lo sguardo delle telecamere. Tuttavia, coloro che dovrebbero giocarsi la prima fila sono senza dubbio Max Verstappen e Charles Leclerc. In ogni caso, scendono in pista con le soft tutti i piloti tranne i due della Mercedes che optano per la media. I primi a segnare un giro veloce sono gli alfieri della Aston Martin, Alonso e Stroll, rispettivamente primo e secondo.

All'improvviso si scatena Oscar Piastri (Mclaren), che firma il miglior tempo con un cronometro di 1:28.755. Neanche il piacere di gioire, che Max Verstappen toglie la soddisfazione del primo posto al giovane australiano: per l'olandese della Red Bull è un gioco da ragazzi abbassare il giro a 1'28"491, davanti a Leclerc e Alonso. Il monegasco della Ferrari però non ci sta e sottrae temporaneamente la leadership al rivale orange, che restutisce la pariglia all'ultimo tuffo. È già testa a testa.

Dopo l'ultimo tentativo lanciato restano tagliati fuori: Bottas (Sauber), Ocon (Alpine), Gasly (Alpine), Sargeant (Williams) e Zhou (Sauber). Continuano dunque i problemi per l'Alpine che anche in Arabia Saudita non supera la Q1 con entrambi i piloti. La scuderia francese è in un mare di guai. Chiude al nono posto l'atteso Bearman (Ferrari).

I tempi del Q1:

Max VERSTAPPEN 1:28.171 Lance STROLL+0.079 Charles LECLERC+0.147 Sergio PEREZ+0.467 Fernando ALONSO+0.535 George RUSSELL+0.578 Oscar PIASTRI+0.584 Lando NORRIS+0.634 Oliver BEARMAN+0.813 Yuki TSUNODA+0.817 Lewis HAMILTON+0.823 Nico HULKENBERG+0.884 Daniel RICCIARDO+0.894 Kevin MAGNUSSEN+0.898 Alexander ALBON+0.936 Valtteri BOTTAS+1.008 Esteban OCON+1.304 Pierre GASLY+1.308 Logan SARGEANT+1.355 Guanyu ZHOU No Time

Q2, tagliato fuori Oliver Bearman al debutto in Ferrari

Parte la Q2, ma deve interrompersi subito. La bandiera rossa esposta alla Haas di Nico Hulkenberg stoppa la sessione, mentre in pista stanno transitando le due Ferrari e le due Mercedes. Il tedesco parcheggia la sua monoposto a bordo pista per un guasto alla power unit, danneggiando la Rossa di Leclerc che spreca un set di gomme soft buone, dato che il giro viene abortito a poche centinaia di metri dal traguardo.

Hulkenberg has pulled off the track at Turn 8



“I’ve lost power” he reports over the radio



And we have a red flag #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/2ojXYr4ld5 — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Anche l'altro ferrarista, Bearman, spiattella la propria gomma per un bloccaggio nel giro lanciato. Il giovane britannico decide, poi, di non concludere la prova e di alzare il piede dall'acceleratore. Intanto, Max Verstappen si mette al comando della classifica, seguito da Fernando Alonso, con un tempo di 1:28.078. Leclerc, con gomma usata, sigla il terzo crono. Il monegasco, prima del termine del tempo, beffa il campione asturiano per la seconda piazza.

Alla fine della sessione restano tagliati fuori dalla conquista della pole position: Bearman (Ferrari), Magnussen (Haas), Ricciardo (Racing Bulls), Albon (Williams), Hulkenberg (Haas).

I tempi della Q2:

Max VERSTAPPEN 1:28.033 Charles LECLERC+0.079 Fernando ALONSO+0.089 Oscar PIASTRI+0.310 George RUSSELL+0.415 Sergio PEREZ+0.434 Lando NORRIS+0.446 Yuki TSUNODA+0.531 Lance STROLL+0.545 Lewis HAMILTON+0.573 Oliver BEARMAN+0.609 Alexander ALBON+0.947 Kevin MAGNUSSEN+0.987 Daniel RICCIARDO+0.992 Nico HULKENBERG No Time

Ancora Verstappen in pole position

Max Verstappen fa vedere subito i muscoli e migliora il suo tempo di addirittura mezzo secondo: 1'27"472. Mostruoso il campione della Red Bull al suo primo tentativo lanciato nel Q3. Male invece Leclerc, che non conferma le buone sensazioni delle precedenti sessioni: il ritardo dall'olandese comincia a essere pesante (+0.800). Il monegasco della Ferrari fa peggio addirittura di Sergio Perez e Fernando Alonso.

Il numero 16 della Rossa però si riscatta con l'ultima chance, anche se non riesce a mettere il musetto della sua SF-24 davanti alla Red Bull di Verstappen, che guadagna la seconda pole position della stagione. In seconda fila Perez e Alonso. Delude ancora Hamilton, relegato all'ottavo posto. Bene le Mclaren che occupano la terza fila della griglia.

I tempi del Q3: