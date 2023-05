F1, GP Miami: gli orari, la griglia di partenza e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di F1, si corre domenica 7 maggio alle 21.30 (ora italiana). La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.

La Formula 1 torna in Florida dopo il debutto della scorsa stagione. Si corre al Miami International Autodrome, adiacente al complesso dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Di fatto accanto alla casa dei Miami Dolphins, celebre squadra della NFL. Per questa edizione, l'organizzazione del GP di Miami ha voluto stupire tutti realizzando l'area del paddock proprio all'interno dello stadio.

A sorpresa Sergio Perez partirà davanti a tutti. Il messicano della Red Bull ha conquistato la pole position davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso e alla Ferrari di Carlos Sainz. Al termine di una Q3 definitivamente interrotta 1'36" prima del previsto per la bandiera rossa esposta dopo un'uscita di pista di Charles Leclerc, alla fine 7°. Delusione, invece per Max Verstappen, il leader del Mondiale non ha completato nemmeno un giro nella fase finale e si è dovuto accontentare della 9ª posizione in griglia.

La griglia di partenza

Sergio Perez (Mes/Red Bull-Honda)-Fernando Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) Carlos Sainz (Spa/Ferrari)-Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault)-George Russell (GB/Mercedes) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)-Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) Max Verstappen (Ola/Red Bull-Honda)-Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo-Ferrari) Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes)-Nico Hülkenberg (Ger/Haas-Ferrari) Lewis Hamilton (GB/Mercedes)-Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo-Ferrari) Nyck de Vries (Ola/AlphaTauri-Honda)-Lando Norris (GB/McLaren-Mercedes) Yuki Tsunoda (Gia/AlphaTauri-Honda)-Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes)-Logan Sargeant (Usa/Williams-Mercedes) That's one tasty looking grid for Sunday #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/p0sGFaNHmS — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Il circuito

Quello di Miami è un tracciato cittadino della lunghezza di 5.410 metri. Sono presenti tre rettilinei e 19 curve. Miami è un cittadino velocissimo, con due rettilinei infiniti e un tratto molto lento. Un misto tra Baku e Jeddah, ma a differenza dell’Arabia Saudita la pista è più larga e non ci sono curve cieche. Da quello che comprende la curva 10 (molto veloce) al lunghissimo allungo tra curva 16 e 17. E, infine, quello del traguardo. Dal rettilineo del via all’uscita di curva 8: prevede diverse curve veloci. Da tenere d'occhio la staccata di curva 6 fino a curva 7. Frenare e sterzare, l'impegno notevole a cui sono chiamati i piloti in questo tratto. Arriva fino all’uscita di curva 16: c'è un primo tratto molto veloce, mentre nell'ultima parte sono presenti le curve più lente, da curva 11 a 16. Il terzo settore è il più veloce con il lungo rettilineo che porta a curva 17 e comprende anche le ultime due curve prima del tratto che conduce al traguardo.

Chi ha vinto nel 2022

Lo scorso anno Max Verstappen ottenne il terzo successo della stagione partendo dalla seconda fila in terza posizione. Il campione del mondo riuscì a ribaltare la situazione riuscendo a superare le Ferrari di Leclerc e Sainz, partite in prima fila. Con la sua Red Bull L'olandese sembrava in pieno controllo della situazione, ma una Safety Car forzata da uno spettacolare contatto tra Lando Norris e Pierre Gasly rimise tutto in discussione nel finale. Il pilota della Red Bull riuscì a tenere a bada Leclerc, mentre Perez anche a causa di alcuni problemi alla power unit non riuscì a strappare il terzo gradino a Sainz.

Dove vedere il GP in tv

Il GP di Miami sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K e in streaming su NOW in prima serata dalle 21.30, differita dalle 23 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Domenica 7 maggio

SKY

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 21.30: F1 gara (differita su TV8 dalle 23)

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 00.00: Paddock Live - #skymotori

Ore 01.00: Race Anatomy

TV8

Ore 21.30: Pre gara

Ore 23.00: GP Miami (differita)

Ore 01.00: Post gara