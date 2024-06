F1, il maltempo disturba le libere in Canada. Norris chiude davanti alle Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il venerdì del weekend della Formula 1 a Montreal è pesantemente disturbato dal maltempo, che riduce della metà la prima sessione delle prove libere sul “Gilles Villeneuve”. Dopo l’uscita di pista di Zhou e la bandiera rossa, la pista si asciuga nel finale della sessione, consentendo ai piloti di chiudere un giro veloce con le slick. Leclerc va lungo in curva 2 e viene scavalcato da Lando Norris e Carlos Sainz: dietro al ferrarista finiscono Hamilton e Verstappen ma i tempi non sono molto significativi. La speranza è che la situazione del meteo migliori nella seconda sessione pomeridiana, che partirà alle 23 ora italiana.

Fp1, Norris davanti alle Rosse

Il maltempo la fa da padrone fin dall’inizio del fine settimana della Formula 1 in Canada. Il circuito di Montreal, nonostante il nuovo asfalto, è allagato in diversi tratti. La direzione gara considera le condizioni troppo pericolose e tiene esposta la bandiera gialla. Nonostante il radar indichi ancora precipitazioni in arrivo, si decide di aprire la pit lane dopo quasi mezz’ora di attesa, dimezzando il tempo a disposizione delle varie scuderie. Il primo a scendere in pista è Lewis Hamilton, che azzarda le intermedie, rimediando un mega-bloccaggio in curva 1, riuscendo a chiudere con 1:36.654. Il resto dei piloti, inclusi i due ferraristi, preferisce rimanere al box e capire l’evoluzione del meteo. Subito dopo un discreto tempo di Bottas, la Sauber di Zhou tocca il muro all’uscita della curva 9: la vettura del pilota cinese “decolla” per aquaplaning, diventando incontrollabile. Nessuna conseguenza per il pilota ma viene esposta la bandiera rossa.

Le prove libere riprendono dopo qualche tempo, lasciando solo 22 minuti ai piloti per cercare di mettere a punto le proprie vetture. A questo punto non c’è più tempo di nascondersi e quasi tutti i piloti scendono in pista, con i tempi che precipitano grazie ad un miglioramento delle condizioni della pista. Hamilton si porta in testa ma dura davvero poco, il tempo necessario a Charles Leclerc di far segnare 1:27.560. Il monegasco viene presto superato dal compagno di squadra, con Ricciardo che si porta brevemente in terza posizione prima che i piloti tornino al box per preparare al meglio l’ultimo tentativo. Il nuovo asfalto si dimostra molto drenante, consentendo alle Ferrari di montare le slick ma si decide tutto sul giro secco. Leclerc va lungo in curva 2 e viene battuto sul filo di lana da Lando Norris e Carlos Sainz.

Il pilota della McLaren ha circa 3 decimi di vantaggio sullo spagnolo, seguito da Leclerc, Hamilton, Verstappen e Piastri. Considerato le condizioni variabili dell’asfalto, per avere deibisognerà aspettare la seconda sessione di prove, che prenderà il via a partire dalle 23 italiane.