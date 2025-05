F1, a Miami disastro Leclerc. Sprint race a Norris, Hamilton buon terzo

Il weekend della Ferrari inizia nel modo peggiore: ancora prima della partenza della sprint race, la pioggia gioca un pessimo scherzo a Charles Leclerc. Il monegasco, sceso in pista con le intermedie, perde il controllo e impatta a muro, danneggiando la sua SF-25. La partenza della sprint race è rimandata per la troppa acqua presente sul tracciato e la partenza vede l’attacco deciso di Piastri a Kimi Antonelli, che è costretto ad allargare, scivolando al quarto posto.

La gara si movimenta nel finale quando la Ferrari fa rientrare Hamilton per montare le slick in anticipo, consentendogli di risalire fino al terzo posto. Norris beffa Piastri poco prima dell’incidente di Alonso che causa l’ingresso della safety car mentre Verstappen si prende 10 secondi di penalità per il contatto ai box con Antonelli che è costato la gara al giovane azzurro. Il pilota Mercedes potrà rifarsi dalla delusione nelle qualifiche per la gara di domenica, che prenderanno il via alle 22 ora italiana con l’incognita della presenza di Leclerc.

Leclerc beffato dalla pioggia va a muro

La pioggia battente ha accolto gli appassionati della Formula 1, promettendo di rimescolare pesantemente le carte rispetto a quanto visto nelle qualifiche. Il paddock è ancora stupefatto dalla pole di Kimi Antonelli, che ha battuto il record di Vettel ed è il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti nella categoria regina. Il bolognese, primo azzurro dalla pole di Fisichella a Spa nel 2009, avrà il suo bel da fare a tenere dietro le arrembanti McLaren. Hamilton e Alonso, tra i primi a scendere in pista, montano le intermedie, sperando che la pista si asciughi: l’azzardo costa caro a Leclerc, che nel giro di allineamento tocca il muro, forando l’anteriore destra e danneggiando la propria SF-25. La sua sprint race è già finita.

Fonte: Twitter (@F1)

A rovinare la gara del monegasco l’aquaplaning, che in alcune parti del circuito cittadino è un pericolo costante: considerato i danni alla parte destra della monoposto di Leclerc, i meccanici Ferrari saranno costretti a fare gli straordinari perché riesca a partecipare alle qualifiche di stasera. A pochi minuti dalla partenza, la pioggia sembra diminuire ma il giro di formazione è un supplizio per i piloti, tanto da far dire ad Oscar Piastri che sono le condizioni peggiori nelle quali ha mai corso. La visibilità è talmente bassa che, dopo un lungo in curva 17 di Verstappen, la direzione gara è costretta ad esporre la bandiera rossa, facendo tornare tutti ai box. Le moderne F1 sollevano troppa acqua al loro passaggio, per partire bisogna che la pista si asciughi un po’.

Fonte: Twitter (@F1)

Gara nervosa, la spunta Norris

Nella breve storia della sprint race, questa è solo la seconda che si tiene in condizioni di bagnato, dopo quella in Austria nel 2023 ma la speranza dei tifosi azzurri è che Antonelli ed Hamilton riescano a far passare l’arrabbiatura per l’uscita anticipata di Leclerc. Le condizioni di visibilità sembrano migliorate, tanto da garantire una partenza normale in una gara che sarà molto più breve del previsto. Gli ulteriori due giri di formazione dietro alla safety car saranno infatti tolti dalla lunghezza totale della sprint race. La partenza con le intermedie non sorride ad Antonelli: incalzato subito da Piastri è costretto ad allargare, perdendo ben due posizioni in poche curve e protestando vivacemente con il muretto delle Frecce d’Argento.

Fonte: Twitter (@F1)

Il giovane bolognese si difende dall’attacco del compagno di squadra Russell mentre le due McLaren allungano, seguite solo dalla Red Bull di Max Verstappen. Hamilton, sesto, si lamenta con il box perché la sua vettura “non riesce a girare” mentre la direzione gara fa sapere che non ci sarà inchiesta per l’incidente al via tra Piastri e Antonelli. Più problematica, invece, la situazione di Verstappen, la cui vettura al via era apparsa ben oltre la linea: il campione del mondo rischia una penalità di 5 secondi. A metà gara Russell si avvicina a Kimi, che non sembra in grado di tenere il passo dell’olandese per un forte sottosterzo: Tsunoda è il primo a rientrare per montare le slick, seguito il giro dopo da Hamilton che monta una soft usata. Con il Drs aperto, Norris incalza Piastri per rosicchiare qualche punto all’australiano: rientrano anche Antonelli e Verstappen ma all’uscita c’è un contatto con l’ala dell’olandese che rovina la sua gara. Sainz esagera e fora la gomma, causando una bandiera gialla: ne approfitta Piastri per rientrare ai box mentre Norris tira dritto. Alonso fa ancora peggio, distruggendo la sua Aston Martin: entra la safety car, favorendo l’inglese della McLaren, che riesce a rientrare in testa.

Fonte: Twitter (@F1)

Con le vetture ancora dietro alla safety car arriva la decisione sull’incidente al box tra Verstappen e Antonelli: dieci secondi di penalizzazione per l’olandese ma senza colpa, visto che ha sbagliato il box Red Bull a farlo uscire proprio mentre il bolognese stava ripartendo. La penalizzazione, visto che tutte le vetture sono incolonnate dietro alla safety car, ha conseguenze devastanti: il campione del mondo scivola all’ultimo posto, perdendo punti preziosi per la corsa al mondiale.

Alla fine paga la strategia della Ferrari, che facendo rientrare Hamilton in anticipo porta a casa unma a ridere più di tutti è la McLaren, che conferma di essere la vettura più veloce. Appuntamentoper le qualifiche per il gran premio di domenica.