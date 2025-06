F1, a Montreal Ferrari competitive: Leclerc secondo dietro Norris. Alle 22 le qualifiche

Fonte: Twitter (@F1)

Il sabato della Formula 1 a Montreal inizia nel segno dell’ottimismo per la Ferrari. Charles Leclerc, che aveva saltato buona parte delle libere del sabato dopo essere andato a muro, si mostra subito competitivo, facendo segnare un gran tempo sul filo di lana che gli vale la seconda posizione dietro al solito Lando Norris. Non male nemmeno Lewis Hamilton, che si batte a lungo con Russell e Norris per il miglior tempo mentre Oscar Piastri salta buona parte della sessione di libere dopo essere finito anche lui a muro. L’otto volte campione del mondo scivola in quarta posizione ma conferma il feeling con il tracciato canadese, dove ha già vinto sette volte. Vedremo se le Rosse sapranno migliorarsi nella sessione di qualifiche, che prenderà il via alle 22 italiane e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport.

Fp3, Norris va, Leclerc c’è

Dopo un venerdì all’insegna degli incidenti di Charles Leclerc e Lance Stroll, finiti entrambi a muro durante le prove libere, la preoccupazione di tutte le scuderie è di trovare il grip sull’asfalto del Gilles Villeneuve. Comprensibilmente sono proprio i due piloti che hanno toccato i muretti del circuito canadese ad essere tra i primi a scendere in pista: il monegasco prende la prima posizione provvisoria con un discreto 1:14.104 con le medie ma i rivali del ferrarista sono sempre ai box. Fernando Alonso abbassa il tempo di ben un secondo ma il pilota della Aston Martin montava le soft. Mentre Hamilton è costretto ad abortire il giro veloce per il traffico, Leclerc continua a migliorarsi, scendendo per primo sotto il muro dell’1:13. Non ci vuole molto, però, prima che l’insidioso circuito della capitale del Quebec mieta le prime vittime: dopo un lungo di Alonso, Piastri tocca con la posteriore destra il muro ed è costretto a tornare ai box per cambiare la gomma.

I detriti sulla pista fanno sventolare la bandiera rossa proprio mentre Hamilton si porta in terza posizione: nessuna conseguenza, invece, per Hulkenberg, che tocca il “muro dei campioni” con l’ala dopo un testacoda. Dopo qualche minuto si torna a girare, con le due Ferrari che, al momento, sono in prima e quarta posizione dopo il buon giro di Norris, secondo dietro a Leclerc. Se il primo giro di Verstappen gli vale solo la nona posizione, Russell torna in pista con le soft e fa segnare il quarto tempo. Il monegasco, che ha saltato la Fp2 dopo il contatto col muro, si lancia in una simulazione di gara, facendo segnare un ottimo 1:15.3 mentre Norris e Russell combattono per la prima posizione. L’alfiere della Mercedes la spunta per cinque centesimi di secondo ma il pilota McLaren sta girando con le medie: buone notizie, invece, per Piastri, che dovrebbe presto essere in grado di tornare a girare.

Se Verstappen riesce finalmente a mettere un buon giro, risalendo fino alla terza posizione, Hamilton dimostra quanto siano competitive le Rosse: nonostante abbia già 13 giri con le medie, il suo 1:12.279 gli vale la prima posizione provvisoria. Russell è il primo a scendere sotto l’1:12 ma, appena Norris monta anche lui le soft, deve cedere per circa due decimi la prima piazza. Verstappen è costretto a spingere la sua Red Bull vicino al limite ed evita di finire a muro per un niente: il campione del mondo è al momento quarto dietro ad Hamilton, mentre Leclerc prova a migliorare il suo tempo solo negli ultimi dieci minuti della Fp3, venendo però ostacolato dal traffico.

Piastri torna in pista ma senza riuscire a fare meglio del sesto tempo mentrein chiusura di sessione di Charles Leclerc, che approfitta della scia di Colapinto per chiudere in seconda posizione adi secondo da Norris. Vedremo nelle qualifiche, che prenderanno il via alle 22 italiane, se la Ferrari saprà confermare quanto di buono visto oggi e conquistare la pole position.