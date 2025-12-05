F1, Norris batte Verstappen nelle libere ad Abu Dhabi, Piastri e le Ferrari attardate

Il verdetto del venerdì sul circuito di Yas Marina sembra piuttosto chiaro: la lotta per il titolo piloti di Formula 1 potrebbe essere un duello all’arma bianca tra Lando Norris e Max Verstappen. Il leader della classifica piloti ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere prima del Gran Premio di Abu Dhabi ma le distanze nei confronti dell’olandese della Red Bull sono davvero risicate. Se nella Fp1 Norris l’aveva spuntata per solo otto millesimi di secondo, il distacco nella sessione serale è di quasi quattro decimi ma non del tutto rassicurante.

Libere in chiaroscuro per le Ferrari: dopo aver fatto segnare il terzo tempo a 16 millesimi da Norris, Leclerc non riesce a ripetersi e chiude solo ottavo la Fp2. Hamilton, che ha girato solo nella sessione serale, non è mai competitivo e finisce quattordicesimo: Kimi Antonelli non conferma il quarto posto della Fp1 e chiude solo decimo. Le vetture torneranno in pista sabato alle 15 per le qualifiche ufficiali, che saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky.

Fp1, Norris avanti, Leclerc c’è

Il weekend decisivo nella battaglia per il titolo piloti si è aperto con la prima sessione di prove libere e, a giudicare dalle prime risposte, Lando Norris è il meglio piazzato nella battaglia per il titolo piloti. L’inglese della McLaren ha chiuso la Fp1 con il miglior tempo ma il suo vantaggio nei confronti di Max Verstappen non è affatto rassicurante: solo otto millesimi di secondo. L’olandese ha avuto qualche problema nel finale, lamentandosi con il muretto proprio mentre la sessione stava terminando. Oscar Piastri non ha potuto testare la propria vettura visto che è stato costretto dal regolamento a lasciare la sua vettura al rookie Pato O’Ward, uno dei nove debuttanti scesi in pista sul circuito di Abu Dhabi.

Dopo una serie di risultati deludenti, notevole il fatto che Charles Leclerc sia riuscito a portare a casa il terzo tempo della sessione, con un distacco di 16 millesimi da Norris. Anche il monegasco ha avuto qualche problema nel finale, con un testacoda negli ultimi giri che gli ha impedito di migliorarsi. Leclerc si è lamentato con il box del fatto che la sua SF-25 avesse “zero grip” negli ultimi giri, problema notato anche da diversi altri piloti. Alle spalle del ferrarista buon quarto tempo di Kimi Antonelli, che ha fatto meglio del compagno di scuderia Russell, sesto. Il fratello di Charles, Arthur Leclerc ha chiuso con il 16° posto la sessione di libere ma è interessante il fatto che la Ferrari abbia deciso di sperimentare sulla sua vettura alcune innovazioni per la prossima stagione, a partire dal nuovo volante che dovrebbe essere montato nella monoposto per il 2026.

Fp2, Norris la spunta su Verstappen

Considerato come molti piloti titolari fossero rimasti al box, i verdetti della seconda sessione sono decisamente più significativi. Le condizioni dell’asfalto dovrebbero essere identiche a quelle della gara di domenica, il che spiega perché tutte le vetture si affollino subito all’uscita dalla pit lane. Già all’uscita dai box subito scintille tra Norris e Verstappen, con l’olandese che rischia di colpire la vettura del leader della classifica piloti ancora prima di scendere in pista. Con quasi tutte le vetture che montano le medie, Norris riesce a mettersi dietro sia Verstappen che Piastri nel primo giro veloce ma le distanze continuano ad essere molto risicate. L’inglese della McLaren è ancora il più rapido del trio di testa quando si montano le soft: se Verstappen è subito dietro a soli tre decimi, Piastri è più attardato e solo decimo nella classifica provvisoria. Mentre l’oscurità scende sul circuito di Yas Marina, l’australiano non riesce a migliorarsi e l’attenzione di molte squadre passa alle long run per testare l’assetto gara con le varie gomme.

La sessione delle due Ferrari è piuttosto deludente: se nelle prime battute Leclerc riesce almeno a rimanere in scia del trio di testa, Hamilton vive l’ennesimo pomeriggio complicato, senza mai riuscire a far segnare tempi degni di nota. Nel finale di sessione il monegasco scivola ulteriormente verso le retrovie ma l’attenzione di tutti si concentra sul passo gara delle tre vetture impegnate nella lotta per il titolo mondiale. Tempi pressoché equivalenti sia per le due McLaren che per la Red Bull di Verstappen, a conferma dell’equilibrio quasi totale in questo finale di stagione davvero elettrizzante. Alla fine Norris doppia il successo della Fp1 e si conferma favorito d’obbligo per la gara di domenica con un vantaggio di circa 4 decimi nei confronti di Verstappen: sessione da dimenticare, invece, per Piastri, che chiude con un preoccupante 11° posto.

Altrettanto deludente il risultato delle Ferrari e di Kimi Antonelli: Leclerc finisce, il bolognese è decimo mentre Hamilton migliora un po’ nel finale ma deve accontentarsi della 14piazza. Le vetture torneranno in pistaper l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche ufficiali, che prenderanno il via alle 15.