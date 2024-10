F1, Verstappen domina la sprint race, Sainz secondo la spunta nella battaglia tra le Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

La lunga crisi che aveva complicato la rincorsa al titolo mondiale di Max Verstappen è vicina alla fine. Su uno dei suoi tracciati preferiti, il campione olandese torna ad esultare, dominando dal primo all’ultimo giro la sprint race del Gran Premio degli Stati Uniti. Sul tracciato di Austin, la Red Bull conferma di aver trovato il modo di tornare competitiva, consentendo a Max di imporre la legge del più forte. Buona la gara delle Ferrari che, dopo essersi combattute a lungo, trovano il modo di superare Russell e insidiare il secondo posto di Norris. Sainz approfitta di un errore dell’inglese e chiude secondo mentre Leclerc è costretto ad accontentarsi del quarto posto dopo aver sfiorato l’incidente. I piloti della Formula 1 torneranno in pista a partire da mezzanotte per le qualifiche della gara di domenica alle 21, disponibile come al solito in diretta e in esclusiva su Sky.

Max se ne va, battaglia Ferrari

I 19 giri sul Circuit of the Americas di Austin confermano già dalla partenza che le distanze tra le squadre top sono davvero ravvicinatissime. Alla prima curva a sorridere è Lando Norris, che mette una gran partenza e riesce a mettersi dietro a Verstappen: alle loro spalle, Russell riesce a difendersi dall’attacco di Charles Leclerc ma il monegasco deve guardarsi le spalle dal compagno di squadra, che sembra averne di più. Mentre il campione del mondo sembra in grado di aprire un po’ di luce nei confronti della McLaren, Russell approfitta delle migliori prestazioni nel primo settore per tenere dietro le due Ferrari, che si danno battaglia. Lo scontro tra i due alfieri delle Rosse entusiasma il pubblico texano: giro dopo giro, è Sainz a provare in ogni modo a scavalcare Leclerc, danneggiando però i tempi sul giro dei ferraristi, che perdono terreno nei confronti del duo di testa. Alla fine Sainz trova lo spiraglio giusto per passare il monegasco e si lancia all’inseguimento della Mercedes di Russell, che è costretto ad alzare bandiera bianca qualche giro dopo.

La seconda metà della sprint race vive della grande regolarità di Verstappen, che difende i circa tre secondi di vantaggio nei confronti di Norris: l’inglese esagera e finisce lungo, perdendo parecchio terreno sul campione del mondo. Leclerc si attacca agli scarichi dello spagnolo ed i due ferraristi rosicchiano decimi su decimi nei confronti di Lando Norris, aprendo il fianco ad un finale spettacolare. Sainz corona la sua grande prestazione trovando il modo di infilare la McLaren all’inizio dell’ultimo giro, quando l’inglese blocca le ruote e viene infilato dallo spagnolo. Errore pesante quello dell’alfiere della McLaren, che deve ricomporsi in fretta e difendersi dall’attacco di Charles Leclerc, che rischia di tamponare l’inglese a poche curve dalla fine.

A sorridere è Max Verstappen, che vince la gara e conferma la sua grande affinità con il tracciato texano, tornando alla vittoria dopo un prolungato periodo negativo. Visto il grande equilibrio in pista, sia le qualifiche che prenderanno il via a mezzanotte che la gara di domenica sera sono aperte ad ogni risultato.