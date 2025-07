F1, a Verstappen la sprint race in Belgio, Leclerc 4°, male Hamilton. Dalle 16 le qualifiche

L’università del volante conferma per l’ennesima volta come Max Verstappen riesca sempre a fare la differenza. La terza sprint race della stagione di Formula 1 ha visto il campione del mondo portarsi a casa la dodicesima vittoria in una gara breve dopo quindici giri praticamente perfetti. L’olandese è riuscito a prendersi la testa alla prima curva e si è difeso con le unghie e coi denti dagli attacchi di Oscar Piastri grazie all’eccellente trazione della sua Red Bull. Norris chiude negli scarichi del compagno di squadra ma non vuole rischiare e si accontenta della terza piazza.

Alle loro spalle Charles Leclerc parte bene ma non regge il passo del trio di testa, chiudendo solo quarto. Dopo il disastro dello shootout, gara anonima di Lewis Hamilton che finisce sedicesimo, lamentandosi della nuova sospensione posteriore della sua Ferrari: l’inglese comunque riesce a difendersi dagli attacchi di Kimi Antonelli, risalito dall’ultimo posto in griglia. Vetture di nuovo in pista alle 16, quando scatteranno le qualifiche per il Gran Premio del Belgio, che prenderà il via domenica alle 15.

Max è il re delle sprint race

Poche nubi e temperatura mite sui 7.004 metri del circuito di Spa-Francorchamps prima del via della terza gara sui 100 chilometri di questa stagione di Formula 1. Massima tensione alla partenza considerato come in passato gli incidenti non siano certo mancati e gara subito in salita per i tanti big usciti con le ossa rotte dallo shootout di venerdì: Hamilton, Russell ed Antonelli saranno costretti a partire dalle retrovie e tentare una rimonta complicata verso la zona punti. Mattinata da incubo per l’Alpine: dopo i problemi in nottata che costringeranno Colapinto a partire dalla pit lane, problemi idraulici anche per la vettura di Gasly e superlavoro per i meccanici. Al pronti via subito molto aggressivi sia Verstappen che Norris: Oscar Piastri fa di tutto per difendere la pole position ma viene infilato dal campione del mondo alla Source. Ad approfittare della bagarre è la Ferrari di Leclerc, che trova il modo di scavalcare Norris ma le distanze sono davvero ravvicinate: al secondo giro Piastri è negli scarichi della Red Bull ma la vettura del campione del mondo gira davvero veloce ed apre un po’ di luce nei confronti dell’australiano.

Dopo una bella partenza, Leclerc perde il Drs su Piastri e deve guardarsi le spalle dall’attacco di Norris: al quarto giro il monegasco deve alzare bandiera bianca e scivola fuori dal podio virtuale di questa sprint race. Mentre il ferrarista non sembra in grado di reggere il passo del trio di testa, gara complicata per Hamilton, solo sedicesimo, mentre Antonelli riesce a risalire posizione su posizione dopo essere partito dalla ultima piazza. Piastri si incolla agli scarichi di Verstappen ma la Red Bull è eccellente in uscita di curva: l’australiano preferisce aspettare il momento giusto per provare un attacco nei confronti del campione del mondo. Norris approfitta di un rallentamento del compagno di squadra per rifarsi sotto mentre Antonelli si fa vedere negli specchietti di Hamilton. Il trio di testa si compatta a cinque giri dal traguardo quando un errore di Verstappen consente alle McLaren di rifarsi sotto.

Alla fine, però, Max riesce a difendersi alla grande, portandosi a casa la dodicesima vittoria in una sprint race davanti alle due McLaren. Vetture di nuovo in pista alle 16, quando prenderanno il via leper il Gran Premio del Belgio.