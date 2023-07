Formula Uno, Silverstone. Verstappen insaziabile: quinta pole consecutiva

Max Verstappen insaziabile anche a Silverstone. Il campione del mondo in carica ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche che gli valgono la pole position, la quinta consecutiva. Il fuoriclasse della Red Bull partirà ancora davanti a tutti domani dove cercherà di vincere la nona gara di questa stagione, la sesta consecutiva. Fino a questo momento Verstappen ha ottenuto otto vittorie e due secondi posti (in Arabia Saudita e Azerbaigian) dimostrando di essere per distacco il più forte. In queste qualifiche chi gli è andato più vicino è stato l'ottimo Lando Norris, che partirà in prima fila al fianco del campione iridato.

Terzo posto sorprendente per l'altra McLaren dell'australiano Oscar Piastri che sarà dunque in seconda fila. Al suo fianco Charles Leclerc che precede il compagno della Ferrari Carlos Sainz quinto. Sesto posto per George Russell, settimo Lewis Hamilton con l'altra Mercedes. Ottavo posto per Albon, nono Fernando Alonso (bravo ieri nelle prove libere), decimo Pierre Gasly. Male l'altra Red Bull di Perez che per la quinta volta consecutiva è stato eliminato al Q1 e partirà così in 16esima posizione.

A solid Quali from the team plenty of opportunities for tomorrow’s race! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/4dJVCNYT13 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 8, 2023

Undicesimo posto per Nico Hulkenberg, dodicesimo Lance Stroll, tredicesimo Esteban Ocon davanti allo statunitense Sargeant, quindicesimo Valterri Bottas che non ha potuto prendere parte al Q2 per un problema tecnico. Sedicesimo appunto Perez, diciasettesimo Tsunoda, diciottesimo Zhou, diciannovesimo De Vries, ultimo Magnussen. Verstappen ha rifilato due decimi e mezzo a Norris, quasi quattro a Piastri e poco più di quattro alle due Ferrari a testimonianza di come ancora una volta abbia dominato le qualifiche anche se ha dovuto fare un ultimo giro di livello per avere la meglio su Lando Norris che già pregustava di partire in pole position nel gran premio di casa.

Qualifiche abbastanza anonime per quanto riguarda le Ferrari che hanno passato con non troppa fatica il Q1 e il Q2 ma che non sono mai riuscite a poter pensare di impensierire Max Verstappen. Solo le McLaren hanno impensierito il campione del mondo che per tutta risposta ha sverniciato un ultimo giro da record. Domani servirà ben altro in gara da parte delle due monoposto di Maranello che finora hanno ottenuto solo due podi: un secondo e un terzo posto di Charles Leclerc in Azerbaigian e nell'ultimo gran premio di Austriala.