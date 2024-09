MotoGP, Bagnaia mostra i muscoli nelle prove libere del GP di San Marino

Ascolta ora 00:00 00:00

Pecco Bagnaia dopo una mattina difficile, si riscatta nel pomeriggio. Nelle pre-qualifiche del GP di San Marino di MotoGP, il campione italiano supera i problemi fisici correllati all'incidente di domenica scorsa con Alex Marquez ad Aragon, e si tuffa in una sessione che fan ben sperare i tifosi italiani in vista della Sprint Race di domani e, soprattutto, della gara di domenica. In gra spolvero anche Jorge Martin, che venderà cara la pelle, ma anche Marc Marquez sembra aver preso gusto con la vittoria assaporata dopo tanto tempo sette giorni fa.

Martin brilla nelle FP1

Dopo il capitolo di Aragon, la MotoGP torna lungo lo Stivale italico per correre a Misano Adriatico, in quello che è il GP di San Marino e della Riviera Romagnola. Nelle prove libere 1 la batteria spagnolo mostra di essere in grande forma, con Jorge Martin e Marc Marquez che si issano davanti a tutti quanti. Il leader del mondiale firma il giro più veloce con un cronometro di 1'31"707, battendo il mattatore della scorsa domenica di appena 37 millesimi. Terzo Pol Espargaro a 0"213. Ancora frastornato Pecco Bagnaia che ha da smaltire ancora le scorie dell'incidente di Aragon; per il campione del mondo in carica la FP1 terminano con l'ottavo tempo assoluto a 0"462 dal rivale al titolo iridato.

I tempi delle FP1:

Martin 1'31.707; M. Marquez +0.037; P. Espargaro +0.213; Morbidelli +0.242; Quartararo +0.269; A.Espargaro +0.391; Binder +0.428; Bagnaia +0.462; Viñales +0.579; Acosta +0.647.

Bagnaia avanti nelle pre-qualifiche del GP di San Marino

Le FP2 del GP di San Marino ripartono con Jorge Martin che scende per primo sul tracciato, forte del miglior tempo registrato al mattino. Lo spagnolo non si attendere e segna subito un ottimo crono in 1.33.114. Dopo il pilota della Pramac arriva Pedro Acosta davanti a tutti, ma è solo una questione di tempo prima che Bagnaia torni a suonare la carica. Il numero 1 della Ducati ufficiale balza davanti a tutti con un crono di 1.32.523. L'italiano poi viene nuovamente sorpassato da Acosta prima e Marc Marquez poi, in ogni caso i problemi fisici sembrano essere superati.

Quando arriva il time attack e i piloti indossano le gomme soft al posteriore per le proprie moto la musica è diversa. Acosta scivola, mentre gli altri lottano per il tempo migliore delle pre-qualifiche che finisce nelle mani di Bagnaia.

I tempi delle FP2: